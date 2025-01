Vraky lego lodí mieria do Chathamu

Vrakoví potápači a ich rodiny, ktoré majú radi Lego, by tento rok možno chceli navštíviť historickú lodenicu Chatham v Kente, aby si pozreli výstavu „Brickwrecks: Sunken Ships in Lego Bricks“.

Na vytvorenie výstavy, ktorá bola pôvodne namontovaná v Austrálii, bolo vynaložených viac ako 170,000 1,336 tehál a 8 31 hodín práce. V Chathame bude prebiehať od XNUMX. marca do XNUMX. augusta.

Navrhol ho profesionálny konštruktér Lego Ryan 'The Brickman' McNaught v spolupráci so spoločnosťou Austrálske národné námorné múzeum, show skúma deväť slávnych vrakov lodí od staroveku až po súčasnosť prostredníctvom detailných modelov s dĺžkou od 1 do 3 m.

Najstarší zastúpený je Uluburun z doby okolo roku 1300 pred Kristom, objavený pri Turkiye a zobrazený ako vrak, aj ako by sa objavil v živote; a zo stredoveku čínske plavidlo dnes známe ako vrak Shinan, ktoré sa potopilo v roku 1323 neďaleko ostrovov tohto mena pri Južnej Kórei.

Batavia (WNMM)

Dva vraky lodí zo začiatku 17. storočia sú dobre zachovanou švédskou vojnovou loďou Vasa, potopený v štokholmskom prístave v roku 1628, a holandský obchodník Batavia, ktorá sa jej skončila v Západnej Austrálii nasledujúci rok.

HMS Pandora sa stratil v roku 1791 pri prenasledovaní Štedrosť vzbúrenci na Veľkom bariérovom útese a je zobrazený ako napoly pochovaný v piesku; zatiaľ čo expedícia Sira Johna Franklina loďou HMS Teror a HMS erebus, ktoré boli obe vybavené v Chathame, sa potopili v Kanade v roku 1848 pri hľadaní severozápadného priechodu.

Potopenie Titanicu (ANMM)

K výstave neodmysliteľne patrí aj RMS gigantický. Luxusný parník vidno rozlomený na dve časti a s oddelenými lievikmi pri jej zostupe na morské dno severného Atlantiku v roku 1912.

Jediným zahrnutým vrakom z 21. storočia je libérijská kontajnerová loď rena, ktorá stroskotala na novozélandskom útese Astroláb v roku 2011 a spôsobila najhoršiu námornú ekologickú katastrofu v krajine, keď sa na palube rozptýlili nebezpečné materiály, ťažký vykurovací olej a lodná nafta.

Kontajnerová loď Rena (WAM Rebecca Mansell)

Súťaž v stavbe lodí

Okrem modelov a ich sprievodných príbehov ponúka Brickwrecks interaktívne prvky a multimediálne exponáty, ktoré sa ponoria do námornej archeológie, prieskumu vrakov lodí a ich vplyvu na životné prostredie.

Návštevníci všetkých vekových kategórií sú pozvaní, aby si vyskúšali rôzne archeologické techniky a dozvedeli sa viac o najnovších technológiách používaných pri objavoch pod vodou.

Budú tiež povzbudzovaní, aby si postavili svoje vlastné lego výtvory inšpirované vystavenými vrakmi lodí, pričom úsilie, ktoré bude považované za najlepšie, bude zahrnuté do širšej výstavy.

Táto súťaž, v ktorej sú ponúkané kocky Lego a ceny lístkov do lodenice, má tri vekové kategórie; 8 a menej, 9-17 a 18+ a začína sa na „Medzinárodný deň lega“ v utorok 28. januára.

Tehlové vraky displej je súčasťou dodávky ročné vstupenky do Chatham Historic Dockyard. Ich cena je 28.50 £ (online) a 18 £ pre deti (rodinné lístky stoja 77 £).

