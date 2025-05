Potápači skúmajú 144 rokov starý vrak remorkéra

Vrak identifikovaný ako J. C. Ames, jeden z najsilnejších remorkérov, aké kedy pracovali v oblasti Great Lakes, bol nájdený v plytkej vode pri Manitowocu v Michiganskom jazere.

Rybár Christopher Thuss narazil na pozostatky len asi 3 metre pod hladinou jazera 13. mája. Svoj objav nahlásil Wisconsinskej historickej spoločnosti (WHS) námorná archeologička Tamara Thomsenová, ktorá rýchlo zorganizovala ponor pre členov spoločnosti, aby to preskúmali.

Anglerov prvý obrázok vraku lode JC Ames (Christopher Thuss)

„Ležalo tam viac ako 100 rokov a potom sa úplne náhodou vrátilo na náš radar,“ povedal Thomsen, ktorý spolupracoval s Wisconsinskou asociáciou pre podvodnú archeológiu (WUAA) prezident Brendon Baillod identifikovať vrak.

Loď JC Ames zakotvila (WHS)

Absencia mäkkýšov na štruktúre naznačuje, že bola dlho pokrytá bahnom, kým nebola čiastočne odkrytá počas nedávnej zimnej búrky. Invázne mušle kvaga vo Veľkých jazerách môžu pokrývať vraky tak silno, že ich nakoniec rozdrvia.

Thussova rodina je známa objavovaním vrakov lodí v oblasti jazer. Po odchode z práce jeho nevlastná mama, lokálne známa ako „Shipwreck Suze“, ovládala motorový padák a ultraľahké lietadlo a v roku 2015 našla v priebehu troch dní tri vraky lodí pri Michiganskom jazere.

J. C. Ames bola postavená spoločnosťou Rand & Burger z Manitowocu pre obchod s drevom v roku 1881 a so svojím 670 koňským zloženým motorom v prednej a zadnej časti bola jedným z najväčších a najvýkonnejších remorkérov na Veľkých jazerách. Jej výstavba stála približne 50,000 1 dolárov (čo je dnes ekvivalent viac ako XNUMX milióna libier) a nazývala sa J. C. Perrett jeho pôvodným majiteľom.

Historická kresba lode JC Ames ako lode JC Perrett, za ktorou nasleduje rad škunerových člnov (zbierka C. Patricka Labadieho)

Po opravách škôd spôsobených kolíziou v roku 1889 začala loď používať na prepravu železničných vagónov aj spoločnosť Lake Michigan Car Ferry Transportation Co. z Peshtiga. Predtým, ako bola v roku 1923 vyradená, rozobratá a úmyselne potopená, mala niekoľko ďalších majiteľov.

Stropné obloženie (WHS, Program námornej ochrany a archeológie)

Drevené rámy (WHS, Program námornej ochrany a archeológie)

Vrak sa nachádza vo vnútri Národná morská rezervácia na pobreží vrakov lodí vo Wisconsine, označený v roku 2021 a spravovaný Národným úradom pre oceán a atmosféru (NOAA) a štátom Wisconsin.

J. C. Ames je automaticky chránené podľa štátnych a federálnych zákonov a archeologickí potápači WHS už začali proces potrebný na jeho zaradenie do zoznamu. stať a národné registre historických miest v domnení, že by sa mohlo stať obľúbeným miestom pre šnorchlovanie.

