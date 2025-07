Na Šalamúnových ostrovoch našli provu ikonického krížnika z 2. svetovej vojny

Prova USS New Orleans bol 30. novembra 1942 odpálený japonským torpédom na Šalamúnových ostrovoch – no ťažký krížnik, zaplátaný kokosovými polenami, sa nielenže dostal späť do USA, ale zúčastnil sa významných bojov až do konca druhej svetovej vojny.

Miesto pobytu tejto 46 metrov dlhej prednej časti lode zostalo neznáme až do pred pár dní, keď tím vedený Robertom Ballardom a jeho organizáciou Ocean Exploration Trust lokalizoval a zachytil snímky ikonického vraku v hlbinách Iron Bottom Sound.

(Nautilus Live, NOAA / Ocean Exploration Trust)

(Nautilus Live, NOAA / Ocean Exploration Trust)

(Nautilus Live, NOAA / Ocean Exploration Trust)

K prelomu došlo 6. júla, keď tím na expedičnej lodi NOAA Ocean Exploration Nautilus nasadili ROV na vyšetrenie značky nájdenej počas operácií mapovania morského dna vykonaných z bezpilotného hladinového plavidla Univerzity v New Hampshire DriX.

Anomália bola príliš malá na to, aby išlo o vrak lode, no napriek tomu sa nezdala byť prirodzená. Tím strávil štyri hodiny snímkovaním miesta vraku, ktoré leží v hĺbke 675 m. Archeológovia na palube sa pripojili k odborníkom z krajín bojujúcich v druhej svetovej vojne – USA, Japonska, Austrálie a Nového Zélandu, aby spoločne preskúmali zábery vysielané naživo.

Medzi nimi dokázali rozlíšiť dostatok detailov konštrukcie, zvyškové škvrny farby a kotvu s vyrytým nápisom „Navy Yard“, aby umožnili pozitívnu identifikáciu. Chýbajúca predná veža sa nenašla spolu s provou.

(Nautilus Live, NOAA / Ocean Exploration Trust)

(Nautilus Live, NOAA / Ocean Exploration Trust)

17 bojových hviezd

So 17 bojovými hviezdami New Orleans (CL/CA-32) bola jednou z najvyznamenanejších lodí amerického námorníctva počas druhej svetovej vojny a jej posádka patrila medzi najviac vyznamenané osoby.

Vedenie amerického námorníctva New OrleansKrížnik triedy - mal dĺžku 179 m. Bol vybavený tenkým pancierom, ale kvôli svojim 8-palcovým kanónom bol klasifikovaný ako ťažký krížnik. Bol postavený v Brooklyne a spustený na vodu v roku 1933.

New Orleans už sa zúčastnila bitiek v Korálovom mori, pri Midway a na Východných Šalamúnových ostrovoch, keď počas bitky pri Tassafaronge narazila do cesty japonskému torpédu Long Lance.

To odpálilo jej predné zásobníky a palivové nádrže, čím sa odtrhla celá predná časť. Odrezaná prova sa otočila okolo ľavoboku, prerazila niekoľko dier v trupe a potom sa potopila v korme, čím poškodila ľavostrannú vnútornú vrtuľu.

Pri tejto devastácii zahynulo viac ako 180 z 1,183 XNUMX členov posádky. Ostatní muži zostali na svojich miestach, keď sa loď začala zaplavovať, a podarilo sa im ju nasmerovať do neďalekého prístavu Tulagi, hoci pri tom zahynuli ďalší traja.

New Orleans pod maskovacou sieťou v Tulagi počas poľných opráv (americké námorníctvo)

Z kokosových kmeňov si tí, ktorí prežili, dokázali vyrobiť New Orleans bola dostatočne spôsobilá na plavbu, aby mohla byť – v opačnom smere – plavená do Sydney v Austrálii. Tam jej bola vymenená vrtuľa a namontovaná dočasná prova, než loď opäť v opačnom smere plavila do námornej lodenice Puget Sound.

USS New Orleans v Puget Sound po opravách v roku 1943 (americké námorníctvo)

S novou provou a prednou vežou namontovanou na palube, USS New Orleans Do akcie sa vrátil v októbri 1943 a zúčastnil sa bojov na ostrove Wake, Marshallových a Karolínskych ostrovoch a bitky pri Leyte, ako aj invázie na Okinawu a Filipíny.

Keď v roku 1945 skončili nepriateľské akcie, bola v zálive Subic Bay, v roku 1947 bola vyradená z prevádzky a v roku 1959 zošrotovaná.

„Podľa všetkého sa táto loď mala potopiť, ale vďaka hrdinskému úsiliu posádky o zvládnutie škôd, USS…“ New Orleans „stal sa jedným z najvážnejšie poškodených amerických krížnikov v druhej svetovej vojne, ktorý sa skutočne zachoval,“ poznamenal Samuel J. Cox, riaditeľ Veliteľstva námornej histórie a dedičstva USA (NHHC), ktoré expedíciu tiež podporilo.

„Nájdenie provy tejto lode je príležitosťou pripomenúť si obeť tejto statočnej posádky, a to aj počas jednej z najhorších nocí v histórii amerického námorníctva,“ povedal. Expedícia Iron Bottom Sound má pokračovať do 23. júla.

Cisárovo nové centrum

Nie že by návštevníci mohli navštíviť New Orleans luk, ale stáva sa, že Cisár potápači práve otvorila potápačské centrum na Šalamúnových ostrovoch, takže budú môcť preskúmať plytšie miesta s vrakami v Iron Bottom Sound.

Emperor Divers Honiara dopĺňa dlhoročnú ponuku ponuku lodných lodi so sídlom na Šalamúnových ostrovoch. Cisár Bilikikia ponúka vybavenie pre technických potápačov.

