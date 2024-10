A diver who decided to carry out a solo dive off Cornwall’s north coast rather than waste the day when her buddy felt unwell is delighted that she did so. That was the day this summer Rachael Edmans chanced on a shipwreck that appeared to have been forgotten since its sinking almost 130 years ago.

Edmansová, vášnivá potápačka a podvodná fotografka, sa išla potápať pri Portreath, len asi štyri míle od jej domova neďaleko Camborne. Jej ponor spočiatku odhalil kotvu a následné nájazdy odhalili čoraz viac vraku, ktorý sa snažila identifikovať.

Narazila na fotografiu znázorňujúcu záchrannú operáciu potápajúcej sa lode pri pláži, ktorá bola urobená 25. januára 1895. To naznačovalo, že pravdepodobne išlo o vrak parníka. Escurial.

Edmans hovorí, že od objavenia vraku pri každej príležitosti potápala v snahe dozvedieť sa o ňom viac.

Escurial a záchranný čln Hayle FH Harrison (John Charles Burrow / Národný archív / Picryl)

Escurial

Escurial bol zo železa vyrobený skrutkový parník so škunerom, ktorý v roku 1879 postavil Alex Stephens z Lighthouse, Govan, pre Raeburn a Verel z Glasgowa. V deň, keď sa potopila, bola na ceste z Cardiffu s uhlím do jadranského prístavu Fiume, teraz Rijeka v Chorvátsku.

Počasie sa rýchlo menilo, kruto chladné a s vetrom so silou víchrice, ale predpokladalo sa, že to bola netesnosť v strojovni, ktorá spôsobila stroskotanie plavidla. Na fotografii bol záchranný čln FH Harrison, ktorý bol poslaný po súši z Hayle takmer 50 míľ ďaleko, stále na piesku Portreath.

Hore a dole: Pohľady na vrak lode Escurial (Rachael Edmans)

Samostatný výlet potápača viedol k nájdeniu vraku Cornish 10

Záchranári sa pokúsili vytvoriť lanový systém na bóji, ale nepodarilo sa mu dostať k zasiahnutej lodi a nakoniec musela posádka plávať ako o život, pričom záchranári vytvorili ľudskú reťaz do mora, aby ich vytiahli. Len deväť z 20 mužov prežilo.

Zdá sa však, že miestni ľudia dnes o existencii vraku nevedeli, keď sa Edmans spýtal, či sa miesto niekedy potápalo. "Veľa povedalo nie, je to preč, alebo nevedel, kde to bude," povedala Divernet.

Vrak leží v blízkosti Gull Rock v hĺbke 8-9 m pri odlive a 15 m pri prílive a môže byť vystavený silným prúdom, hovorí Edmans. Môže to tiež vyžadovať dlhú hladinu plávať z pláže.

„Prvýkrát som na kotvu narazila čistou náhodou,“ hovorí. "Urobil som sólo ponor, pretože môj kamarát bol chorý a nechcel som premeškať príležitosť - Portreath sa dramaticky mení v priebehu dňa."

„Omráčený – a nervózny“

O nájdení vraku Edmans hovorí: „Bol som úplne ohromený – a nervózny. Vždy mám pocit straty, pretože ľudia na to zomierali. Rád si myslím, že ryby sú duše, z ktorých žijú.

„Vrak pokryl veľkú časť morského dna. Urobil som nejaké fotky a video, potom som sa pomaly vynoril, aby som zistil, kde som a zorientoval sa. Potom som vzal svojich kamarátov, aby som im to ukázal, pretože teraz dokážem nájsť vrak pomocou prirodzenej navigácie.“

Potápač a medúza (Rachael Edmans)

Rachael Edmans sa zvyčajne zameriava na fotografovanie voľne žijúcich živočíchov, či už pod vodou alebo na vrchu

Edmans, ktorý je PADI Divemaster, hovorí: „Potápam sa s kýmkoľvek a našiel som si skvelú partiu priateľov, ktorí spolu robia to, čo milujeme.

„Nepotápam sa často sólo; Väčšinou používam kamoša. Mám síce sólo kvalifikáciu, ale byť s niekým je pre mňa oveľa lepšie. Bol to len ten deň – nenechal som si ujsť príležitosť zmoknúť sa!“

