Diver v rádiu oživuje vrak bombardéra z 2. svetovej vojny

Východoanglický potápač náhodou v roku 2 narazil na pozostatky vraku bombardéra z 2022. svetovej vojny – a nedávno mal príležitosť podeliť sa o túto skúsenosť s poslucháčmi spravodajského rádia BBC.

Potápač Rob Spray zo Suffolku narazil na trosky toho, čo sa ukázalo ako dvojmotorové lietadlo Handley-Page Hampden v 7 metrov hlbokých vodách pri pláži Salthouse na severe Norfolku. Pozoruhodným zvyškom bol motor Bristol Pegasus s jedným z troch vrtuľových listov stále neporušeným.

Stránka vrakov Handley-Page Hampden (Rob Spray)

"Hľadal som zaujímavé kúsky morského dna a toto sa vynorilo z mierneho šera," povedal Spray, predseda predstavenstva Marine Conservation for Norfolk Action Group a Seasearch potápač, povedal BBC Radio Norfolk's Pozrite sa na východ program, ktorý je stále možné počuť Zvuky BBC. „Základom bolo: to je letecký motor so zapnutou vrtuľou.

"Bol to dosť veľký vrak a musel tam byť od vojny, takže toto sú 80-ročné artefakty visiace na morskom dne."

Vrak lietadla bol bohato kolonizovaný prisadnutým životom a poskytoval útočisko pre homáre, kraby, krevety a vráskavce.

Vrak lietadla je dobre kolonizovaný (Rob Spray)

Zvyšky lietadla boli ponorené 84 rokov (Rob Spray)

Paul Hennessey z Výskum vrakov Norfolku pomohol Sprayovi identifikovať lietadlo. „Na mieste bol iba jeden motor, takže to pre nás robilo dosť veľký kľúč,“ povedal, ale výskum ukázal, že druhý motor získal v roku 1975 miestny potápač John Wise ako láskavosť pre rybárov, ktorí chytali o ňu svoje hrnce s krabmi.

Táto jednotka zostala ležať na pozemku Norfolk a Suffolk Aviation Museum vo Flixtone, neďaleko Bungay, Suffolk, kde ho možno stále vidieť – aj keď potápači nebudú mať pochybnosti o tom, ktorý z dvoch zodpovedajúcich artefaktov má najväčší záujem.

Posádka 50 Squadron Hampden pri návrate do RAF Waddington z bombardovania v roku 1940 (BJ Daventry / Imperial War Museum)

Atentátnik, identifikovaný ako P-2123 z RAF Waddington, sa 1. septembra 1940 vyvalil v Severnom mori asi štvrť míle od pobrežia po tom, čo mu na ceste späť z náletu na Berlín došlo palivo.

Pri náraze sa ponoril, ale potom sa vynoril na dostatočne dlhú dobu, aby sa posádka mohla dostať von a odviezť sa na svoj nafukovací čln.

Ďalší motor P-2123 v Leteckom múzeu Norfolk & Suffolk, hliníkové lopatky vrtule sa opotrebovávajú horšie po 35 rokoch na morskom dne a ďalších 49 vystavených poveternostným vplyvom (Rob Spray)

Posádka lietadla, ktorá prežila pristátie na vode – a nášľapné míny na pláži – boli seržant Jimmy Mandale, seržant Harry Logan, kanadský pilot David Romans a kanadský kolega, navigátor Donald Stewart.

Geoff Mandale, ktorého otec Sgt Jimmy Mandale bol zadným strelcom, mal stále palubný denník lietadla a hovoril s BBC. Na záberoch z vraku poznamenal: „Odviedol naozaj dobrú prácu, ten potápač – musím mu poďakovať.“

Povedal, že jeho otec mal šťastie, keď absolvoval 47 misií bez toho, aby videl nepriateľské lietadlo, na ktoré by strieľal. Vojnu prežil a zomrel vo veku 63 rokov.

Letecký historik Bob Collis z múzea opísal Hampden ako „veľmi zabudnuté lietadlo – vyrobili ich viac ako 1,000 a zostali len tri príklady“.

Aj na Divernete: GRÉCKY POTÁPACI NACHÁDZAJÚ VRAK LIETADLA LUFTWAFFE V 60M, NACHÁDZAJÚ SA TRI VRAKY LIETADIEL TRUK, VRAK LIETADLA 2. svetovej vojny NAJNOVŠÍ V ESTÓNSKEJ STRÁNKE, NAXOS BEAUFIGHTER STÁLE VYSOKO LETÍ PRE POtápačov

.

.

.