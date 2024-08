Rozbité obavy o zbierku pokladov zo stroskotanej lode

V Cornwalle sa vyjadrujú obavy z chystaného predaja Múzea stroskotaných lodí v Charlestowne, nehnuteľnosti obsahujúcej historickú zbierku námorných a stroskotaných pamiatok, ktorá zahŕňa mnohé nálezy amatérskych potápačov z minulých rokov.

Teraz existujú obavy, že by sa nemuselo ukázať ako možné predať múzeum ako fungujúci podnik, v takom prípade by sa unikátna zbierka mohla rozpadnúť.

„Je to smutné pre Charlestown na miestnej úrovni, ale je to smutné pre Cornwall ako celok, pretože prichádzame o nádherné múzeum,“ povedala pre BBC miestna historička Elizabeth Daleová a dodala, že nech sa stane čokoľvek, námorné artefakty darované miestnymi skupinami a rodinami. by sa nemali predávať.

Múzeum obsahuje približne 7,000 XNUMX predmetov (vlastníctvo SBC)

Časti múzea sú prepojené tunelmi (SBC Property)

Časť výstavného priestoru Shackleton (SBC Property)

Múzeum sídli v budove Merchants of Charlestown s výhľadom na historický prístav Charlestown v St Austell a obsahuje približne 7,000 1.95 vystavených alebo uložených predmetov, pričom všetky sú zahrnuté v požadovanej cene XNUMX milióna libier za vlastníctvo nehnuteľnosti.

Niektoré z exponátov pochádzajú zo slávnych vrakov lodí, vrátane Mary Rose, Titanic, Lusitania a Kráľovská charta a ako sa dalo očakávať, všetko vraj bolo oznámené príjemcovi vraku alebo sa naň v roku 2002 vzťahovala národná amnestia pre vraky.

Rozsiahly komplex tunelov spája rôzne časti múzea. Cena zahŕňa aktuálnu výstavu Shackleton's Legacy Exhibition, ktorá vznikla v koprodukcii s Royal Geographic Society.

Rýchla prehliadka múzea (SBC Property)

K dispozícii je tiež reštaurácia s barom s kapacitou 100 miest, obchody a zmrzlinová kaviareň so sebou a kupujúci, ktorý chce múzeum udržať v chode, môže využiť služby jeho súčasných štyroch zamestnancov na plný úväzok.

Pohotovostné plány

Múzeum bolo založené takmer pred 50 rokmi a posledných deväť rokov ho vlastní Sir Tim Smit, spoluzakladateľ projektu Eden a majiteľ Lost Gardens of Heligan, ktorý je v súčasnosti v procese konsolidácie svojich firemných aktivít. .

O Smitovi je známe, že vytvoril pohotovostné plány pre prípad, že by sa ukázalo, že nie je možné predať múzeum a jeho obsah ako fungujúci podnik – v novembri má v úmysle vydražiť pamätné predmety z vraku lode samostatne. Cornwall naživo. Realitný maklér vybavujúci predaj je Majetok SBC z Truro.

Medzitým Múzeum pokladov vrakov zostáva otvorená pre pracovné dni denne od 10:4 do 8.50:5. Vstupné (bez Shackleton's Legacy) stojí 18 £ (XNUMX £ pre osoby mladšie ako XNUMX rokov).

