Ženy prenikli do potápačských tímov NZ + kórejského námorníctva

Potápačky potápačov simultánne po prvýkrát absolvovali novozélandské a juhokórejské námorníctvo

Dve ženy sa pripájajú k mužom Kráľovského námorníctva Nového Zélandu (RNZN) HMNZS Matataua prímorskou bojovou jednotkou sú Able Diver Petra Dye-Hutchinson a Lt Bethany Ward, ktoré absolvovali kurz Defense Divers spolu s ôsmimi mužmi na námornej základni Devonport v Aucklande.

The five months of výcvik covers military diving equipment and techniques, mine counter-measures, underwater maintenance and battle-damage repair, demolition, explosive ordnance disposal and search techniques.

Ženy už tento kurz absolvovali, ale žiadna z nich sa nestala potápačkou na plný úväzok.

„Význam úspechov poručíka Warda a Able Diver Dye-Hutchinson je značný,“ povedal Cdr Trevor Leslie, HMNZS. Matataua’s commanding officer. “But it’s now business as usual for these two divers as they undertake consolidation výcvik and deploy on operations with their shipmates at HMNZS Matataua.”

Able Diver Dye-Hutchinson, 28 a z Aucklandu, sa pripojil k armáde v roku 2015 a stal sa pohotovostným záchranárom, ale po začatí kurzu Defense Divers Course prešiel k námorníctvu. „Nikdy predtým som sa nepotápala, ale v polovici kurzu som to jednoducho milovala,“ hovorí.

26-ročný poručík Ward pôvodne z Plymouthu v Anglicku slúžil v Kráľovskom námorníctve predtým, ako absolvoval výmenu s RNZN ako strážca na HMNZS. Canterbury – výmena jednej základne Devonport za druhú.

poručík Bethany Ward poručík Jg Mun Hee-Woo (pozri nižšie) Schopná potápačka Petra Dye-Hutchinson

“I wanted to be a diver in the Navy since I was 16,” she says. “I saw the divers výcvik in the UK and asked: ‘Are girls allowed to do that?’ They were like: ‘Yep, we have female divers’.

„Máme dlhé dni a dostávame sa do nepríjemných situácií. Veľa času nevieme, čo bude ďalej, najmä pokiaľ ide o príliv a zmeny počasia. Naozaj musíte ísť s prvkami, ale páči sa mi, ako je tento obchod všestranný.

"Páči sa mi, že je to komunita ľudí pracujúcich na skutočne vysokých profesionálnych štandardoch, rôznorodosť každodennej práce a že je to fyzicky náročná."

„Najlepšia vec na učení niečoho, čo je ťažké, je, že sa v tej chvíli cítite ako dieťa, potom zrazu niečo zacvakne a vy to máte správne,“ povedal Able Diver Dye-Hutchinson.

„Najmä pod vodou je to v tíme moment, keď sa všetko spojí a problém vyriešite. Potom sa veci, ktoré boli naozaj ťažké, stanú druhou prirodzenosťou.“

Prielom v Južnej Kórei

Lt Jg Mun in výcvik

V Kórejskej republike medzitým námorná záchranná a záchranná jednotka (SSU) práve prijala svoju prvú potápačku. Armáda krajiny sa aktívne snaží rozmiestniť ženy vo väčšom rozsahu kvôli obavám z nízkej pôrodnosti v krajine a v roku 2022 uvoľnila svoju bývalú politiku, aby im umožnila pripojiť sa k posádkam ponoriek.

Following an intensive 12-week výcvik course, Lt Jg (Junior Grade) Mun Hee-woo has just completed a further qualifying course alongside 63 other students of Haenan Rescue Battalion and become a Deep Sea Submarine Investigator, deemed to have the strength and skills required to carry out underwater rescue missions.

"Cítila som istotu, že môžem dokončiť tréning," povedala pre kórejskú tlač. "Nemyslím si, že by niekto vedel, že som žena, pokiaľ mu to niekto nepovedal, keďže som si ostrihal vlasy nakrátko."

Poručík Jg Mun povedala, že problém pre ňu zvýšil skôr vek ako pohlavie – vo veku 27 rokov bola o osem rokov staršia ako jej najmladší kolega, čo podľa nej sťažovalo rýchle zotavenie počas fyzického tréningu.

Prvá polovica kurzu je zameraná na základnú vytrvalosť a plavecké schopnosti s približne siedmimi hodinami praktického tréningu denne, vrátane behu do 9 km a gymnastiky.

During the third and fourth weeks candidates are expected to swim 5.5km in the sea without thermal protection plus another 7.5km with plutvy a maskovať to boost swimming endurance and marine survival skills, interspersed with rescue theory and exercises.

Poručík Jg Mun: Výzvou bol vek, nie pohlavie

V druhej polovici kurzu si potápači rozvíjajú svoju výdrž behaním 10 km denne a fyzickými cvičeniami spolu s operáciami RIB a potápačským tréningom. Týždne 8 až 11 sa sústreďujú na potápanie do približne 40 m, plus dýchacie techniky, núdzové úniky, osobná pomoc a výcvik hľadania.

Poručík Jg Mun vyštudoval telesnú výchovu a námorné štúdiá na vysokej škole a pred dvoma rokmi sa pripojil k námorníctvu, kde slúžil ako námorník na eskortnej lodi. Daegu, potom ako plánovací manažér s Naval Education Command – ale vždy so snom stať sa potápačom. Na kurz sa prihlásila tento rok v apríli.

"Cítim sa hrdá na to, že som členkou záchranného tímu s najvyššou úrovňou schopností námornej záchrany na svete," povedala. "Vždy sa budem snažiť chrániť životy občanov a vojakov a prispievať k rozvoju námorných záchranných operácií."

Jej ďalšou výzvou je 14-týždňový nadväzujúci kurz, ktorý zahŕňa potápanie do 90 m pomocou povrchovo dodávaných systémov.

Aj na Divernete: Írske námorníctvo minulo prvú potápačku, MBE pre špičkového námorného potápača, DTXG od Royal Navy: Revolúcia v schopnostiach potápačov, Námorní potápači odpálili bombu z 2. svetovej vojny pri Guernsey