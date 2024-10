Unikátne výskumné plavidlo FLIP, určené na zošrotovanie, sa pripojilo k DEEP

R/P FLIP (Floating Instrument Platform), priekopnícke výskumné plavidlo prevádzkované viac ako 50 rokov Úradom námorného výskumu amerického námorníctva a oceánografickým inštitútom Scripps, bolo vyradené z prevádzky v auguste 2023 a odtiahnuté do Mexika na zošrotovanie.

Správa o hroziacom zničení FLIPu sa dostala k zakladateľovi DEEP, podmorskej dizajnérskej firmy vyvíjajúcej ďalšiu generáciu podmorských ľudských biotopov, a do 48 hodín bol tím vyšinutý a na ceste do Mexika, aby zachytil FLIP skôr, ako bude zničený.

„Smer od nášho zakladateľa bol celkom jasný,“ hovorí Giulio Maresca, nový kapitán FLIP: „Zachráňte ju. Bez nej sa nevracaj."

Táto pozoruhodná platforma, známa svojim jedinečným dizajnom, sa dokáže „preklopiť“ z horizontálnej polohy do vertikálnej. Schopnosť 108 metrov dlhého plavidla meniť orientáciu z horizontálnej na vertikálnu mu poskytla stabilitu aj v búrlivých moriach, čo umožnilo študovať oceánografické javy, ako je šírenie zvuku, dynamika vĺn a morský život. otvorená voda.

FLIP, ktorý bol pôvodne uvedený do prevádzky v roku 1962, zohral kľúčovú úlohu pri presadzovaní vedeckého chápania oceánu, najmä v akustike a hydrodynamike, a jeho prínos k oceánografii zostáva veľmi významný, čo umožnilo desaťročia prelomového výskumu v námornej vede.

Vyradenie z prevádzky v roku 2023 znamenalo koniec éry tejto ikonickej platformy, ktorá sa stala symbolom inovatívneho morského výskumu. Ale, bez toho, aby to svet doteraz tušil, to nemal byť koniec a ona je teraz najnovším plavidlom, ktoré sa pripojí k dobrodružstvu DEEP.

Odkedy bola zachránená plošina zachránená zo šrotoviska, dostala sa z Mexika cez Panamský prieplav a cez Atlantik do Stredozemného mora, kde bude v priebehu nasledujúcich 12 – 18 mesiacov vo Francúzsku znovu vybavená a modernizovaná.

Kristen Tertoole, generálna riaditeľka spoločnosti DEEP, povedala: „FLIP je ikonická výskumná platforma – vie o nej každý z komunít námorného výskumu alebo inžinierstva a mnohí majú vojnový príbeh alebo dva. Sme nesmierne hrdí, že môžeme potvrdiť príchod FLIPu do európskych vôd.

„FLIP je z čias odvážneho inžinierstva a optimizmu pre našu budúcnosť a naše oceány, étos DEEP zdieľa a snaží sa stelesniť. Naša misia je možno rovnako odvážna: urobiť ľudí vodnými tým, že umožníme nášmu druhu žiť, pracovať a prosperovať pod vodou.

„FLIP bude hrať kľúčovú úlohu vo flotile DEEP, poskytne jedinečnú platformu pre výskum oceánov a bude schopný podporovať rozmiestnenie biotopov DEEP Sentinel ako súčasť našej rozšírenej výskumnej siete.

"Tešíme sa na oznámenie jej opätovného spustenia začiatkom roku 2026 a som nadšený, že môžem potvrdiť, že mnohé oceánografické a výskumné skupiny sú už v kontakte, aby zabezpečili prístup."

Prestavba FLIP sa má uskutočniť v MB92, renomovanej lodenici so zariadeniami v Barcelone v Španielsku a La Ciotat vo Francúzsku. „Reputácia MB92 pre špičkovú technológiu, inovácie a záväzok k trvalej udržateľnosti z neho urobili jednoznačnú voľbu pre tento nepochybne veľmi nezvyčajný projekt,“ hovorí Maresca.

Výkonný riaditeľ MB92 Group Rob Papworth povedal: „Úplná modernizácia FLIP, aby sme prehĺbili naše chápanie oceánu, je to, čo je v našej DNA. MB92 je mimoriadne hrdý na to, že je zapojený do tohto historického projektu.“

Dr Tom Drake, Office of Naval Research, poznamenal: „Som potešený rozhodnutím DEEP revitalizovať a modernizovať R/P FLIP, jedinečnú výskumnú platformu, ktorá roky slúžila ONR mimoriadne dobre. Táto modernizačná iniciatíva výrazne rozšíri jej schopnosti v oblasti vedy o oceánoch, pozorovaní a prieskumu a vdýchne nový život lodi, ktorá bola životne dôležitá pre našu misiu. Tešíme sa na úzku spoluprácu s DEEP, aby sme pokračovali v hrdej tradícii excelentnosti amerického námorníctva v prevádzke FLIP.“

fotografie kredit: Scripps Institution of Oceanography, UC San Diego