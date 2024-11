RAID vyplní chýbajúce odkazy nitrox & deco

Dive RAID International predstavil dva nové kurzy určené na preklenutie priepastí medzi technickými a rekreačnými programami – Nitrox Plus a Decompression Diver.

RAID Nitrox Plus Kurz je určený pre rekreačných potápačov, ktorí si chcú predĺžiť čas pod vodou a získať prehľad o technickom potápaní, ale bez toho, aby museli výrazne investovať do novej súpravy, hovorí RAID. Zaoberá sa používaním dvoch tlakových fliaš (jednoduchý plus stupeň) na zaistenie bezpečnosti dodatočného plynu až do 40 m rekreačného limitu a naučením sa najefektívnejšieho spôsobu nastavenia a používania.

Kurz sa zameriava na použitie nitroxu pri ponoroch s maximálnymi bezpečnostnými zastávkami 10 minút a zahŕňa konzervatívny faktor gradientu.

Dekompresný potápač je navrhnutý ako „mäkký úvod“ do stupňovitého dekompresného potápania s použitím bočnej montáže alebo twinsetu a umožňuje ponory do 40 m s použitím troch valcov, z ktorých dva nesú spodný plyn a jeden s dekompresným plynom medzi 50 a 100 % kyslíka. Kurz je možné kombinovať s tréningom RAID sidemount alebo twinset.

Študenti musia byť skúsenými potápačmi na voľnej vode vo veku 18 a viac rokov s 30/25 hodinami alebo viac ponorenými pod vodou so špecialitami Deep, Nitrox (alebo Nitrox Plus) a Explorer 30 alebo Advanced 35. Kurz môžu viesť inštruktori RAID Deco 40 alebo vyšší.

Od študentov sa očakáva, že absolvujú aspoň jeden ponor v uzavretej vode a minimálne štyri tréningové ponory na voľnej vode počas najmenej troch hodín. Jeden alebo viacero z nich musí byť dekompresný ponor.

Bezplatné certifikáty reakcie na núdzové situácie

Pre svojich trénerov medzitým RAID ponúka bezplatnú certifikáciu Inštruktor prvej pomoci a Inštruktor poskytovateľa kyslíka, ak požiadajú do konca apríla 2025.

Cieľom je „mať dobre vyškolených poskytovateľov prvej pomoci a kyslíka prítomných pri každom ponore, na každom mieste a po celom svete“, hovorí agentúra – vďaka čomu je potápanie „trochu bezpečnejšie“.

Do konca roku 2025 je zámerom, aby všetci vedúci profesionáli v oblasti RAID vlastnili obe certifikácie. Pre existujúcich inštruktorov RAID, ktorí ich ešte nezískali, sprístupňuje kredity bez poplatku do konca apríla, po ktorom budú musieť kandidáti za ne zaplatiť ekvivalent 50 USD.

