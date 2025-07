Päťky v PADI po štúdiu potápačského priemyslu

Globálne členstvo v PADI prekonáva konkurenciu z hľadiska príjmov, produktivity a vernosti značke – to je záver štúdie potápačského priemyslu z roku 2025, ktorú vykonala nezávislá výskumná spoločnosť Boston Consulting Group (BCG).

Túto členskú základňu tvorí 128,000 6,600 profesionálnych potápačov a XNUMX XNUMX potápačských centier a BCG tvrdí, že jej výskum naznačuje, že partnerstvo s PADI vedie k skutočnému rastu podnikania. Zistilo sa, že táto tréningová agentúra je lídrom v odvetví, čo sa týka dôvery spotrebiteľov, a získala najvyššie skóre Net Promoter Score (NPS) zo všetkých organizácií zaoberajúcich sa výcvikom potápačov.

NPS je mierou ochoty zákazníkov odporučiť produkty alebo služby spoločnosti priateľom a rodine. Zistenie BCG je v súlade s vlastnou štúdiou PADI, podľa ktorej by značku odporučilo 91 % nových potápačov PADI Open Water Divers.

Potápačské centrá s exkluzívnym certifikátom PADI zarobili v roku 186,000 o 137,000 2024 USD (15 20 GBP) viac ako potápačské centrá bez certifikátu PADI a podľa správy vykázali o XNUMX – XNUMX % vyššiu produktivitu.

„Tieto zistenia potvrdzujú, že značka PADI spolu s jej tréningovými a marketingovými programami pomáhajú potápačským centrám prosperovať,“ povedala Kristin Valette Wirth, riaditeľka značky a členskej kancelárie PADI Worldwide. „Byť členom PADI je zisková obchodná stratégia.“

„Prostredníctvom globálneho povedomia, špičkového školenia a bezkonkurenčných obchodných a marketingových nástrojov pomáha organizácia PADI členom nielen uspieť, ale aj stať sa lídrami na svojom trhu.“

PADI vydala viac ako 30 miliónov certifikátov

Vzdelávacia agentúra v súčasnosti ponúka 94 kurzov v 27 jazykoch a keďže sa v roku 60 blíži k 2026. výročiu, vydala už viac ako 30 miliónov certifikátov.

Zistilo sa, že má 21-krát väčšiu mediálnu pozornosť ako ktorákoľvek iná agentúra pre výcvik potápačov, s 90 % globálnym podielom hlasu, ako aj 3.6-krát viac sledovateľov na sociálnych sieťach ako jej najbližší konkurent a štvornásobne vyššou návštevnosťou webových stránok. Vďaka tomu 75 % nových potápačov pred začatím výcviku pozná PADI.

Štúdia BCG zistila, že členovia PADI zarábali viac, boli produktívnejší a profitovali zo zvýšenia angažovanosti zákazníkov prostredníctvom nástrojov a propagačných akcií, ako sú PADI Adventures, PADI Club, výzva Refer-A-Friend a… Master Scuba Diver Challenge.

PADI tiež tvrdí, že pomohol zmobilizovať viac ako 70 miliónov nosičov pochodní v oceáne, udelil granty na ochranu prírody vo výške viac ako 6 miliónov dolárov, podporil viac ako 350,000 2,700 miestnych iniciatív a presadzoval viac ako XNUMX XNUMX adoptovaných potápačských lokalít, aby získali status chránenej morskej oblasti.

UNESCO podporuje projekt DAN/PADI

Potápač PADI pracujúci na prieskume koralových útesov

V ďalších správach PADI, spolupráca agentúry v rámci projektu Ocean Literacy Project so sieťou Divers Alert Network (DAN) bola oficiálne uznaná ako „akcia Dekády oceánov“ UNESCOMedzivládna oceánografická komisia.

Pripája sa k ďalšiemu programu s názvom Ocean Literacy With All (Oceánska gramotnosť so všetkými) v rámci Dekády oceánskych vied pre trvalo udržateľný rozvoj OSN (2021 – 2030).

Projekt DAN.PADI Ocean Literacy Project je medzinárodná vzdelávacia iniciatíva zameraná na zvyšovanie povedomia a posilnenie postavenia mladších generácií, aby sa stali správcami oceánov. Prostredníctvom e-learningu, vedy a rozprávania príbehov sa snaží sprístupniť a sprístupniť poznatky o oceáne.

Program obsahuje obsah vyvinutý organizáciou DAN Europe v spolupráci s univerzitnými profesormi a výskumníkmi v oblasti morských vied. Používajú ho inštruktori DAN a PADI v školách, potápačských centrách a mládežníckych iniciatívach v angličtine aj taliančine, pričom vychádza z úspešnej iniciatívy s názvom Scuola D'Amare, ktorú spustila talianska asociácia PADI.

Projekt je navrhnutý tak, aby povzbudil mladšie generácie, aby sa stali správcami oceánov.

Údajne sa v rámci programu od roku 2019 zoznámilo viac ako 80,000 XNUMX študentov s aspektmi Stredozemného mora. Štyri základné vzdelávacie moduly pokrývajú občiansku vedu, znečistenie plastmi, klimatické zmeny a podvodnú archeológiu.

PADI uvádza, že schválenie UNESCO umožní projektu Ocean Literacy Project rozšíriť a prijať vzdelávanie o oceánoch pre ľudí všetkých vekových kategórií, pôvodov a národností. Prístup k programu nájdete tu.

