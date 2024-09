Rodina a priatelia sa zameriavajú na odporúčanie PADI

„Potápanie mi umožňuje objavovať krásy oceánu a rád by som sa o to podelil so svojím partnerom Bradym,“ hovorí PADI AmbassaDiver Kayleigh Sloweyová from the UK, talking about the výcvik agency’s new “Seek Adventure. Save the Ocean Together” recruitment scheme.

„Vyrastal vo vnútrozemí, bez mora v živote a nie vždy mal záujem o chladnejšie vody. Ale po presťahovaní do Cornwallu našiel lásku k oceánu prostredníctvom surfovania a šnorchlovania.

„Teraz je ďalším krokom jeho certifikácia, pretože nám otvára úplne nový podmorský svet, ktorý môžeme spoločne preskúmať. Nemôžem sa dočkať, kedy Brady zažije kúzlo pod hladinou ako PADI potápač.“

UK PADI AmbassaDiver Kayleigh Slowey: 'Získanie certifikácie Brady je ďalším krokom.'

PADI is encouraging scuba divers to recruit friends and family-members as their dive-buddies with its new “diver-acquisition” campaign, an incentive scheme that enables PADI divers at any level to send out a 15%-off link for the PADI Otvorená voda eLearning course, via their PADI Account.

By using the link, the new recruit in turn unlocks a 30-day trial to the PADI Club for the diver who sent out the offer. Club membership costs US $50 a year and offers access to discounts on PADI’s eLearning programmes and certification cards, a free ReActivate programme and a predplatné k digitálne version of PADI’s Potápanie časopis.

„PADI do tejto kampane veľa investuje a podporujeme našu komunitu potápačov, potápačských profesionálov a potápačské centrá a strediská, aby urobili to isté,“ hovorí Valette Wirth, hlavná značka a členstvo PADI Worldwide.

'Glorified ospravedlnenie'

výcvik agency is running four mini-campaigns in connection with the referral programme, focusing on the prime reasons for learning to dive, which it says are wellness, connection, education and purpose.

Program ponúka profesionálom PADI dodatočnú motiváciu predávať viac kurzov vložením do PADI Master Scuba Diver Challenge a ponúka študentom MSD možnosť vyhrať potápačský výlet na Maldivy.

India Black: „Rád by som odporučil každého, kto sa trochu bojí oceánu“

„Existuje toľko rôznych dôvodov, prečo sa rád potápam,“ hovorí ďalší britský PADI AmbassaDiver, India Black. „Zistil som, že je to spôsob, ako sa uzemniť, užšie sa spojiť s prírodou, lepšie porozumieť podmorskému svetu a je to skvelé cvičenie všímavosti... ale v skutočnosti je to pre mňa oslavovaná výhovorka, že môžem stráviť deň vonku na oceáne a pozorovať môj obľúbený morský život a predstieranie, že som morská panna.

„Rád by som odporučil každého, kto sa trochu bojí oceánu. Hovoril som s toľkými ľuďmi, ktorí mi povedali, ako potápanie úplne zmenilo ich pohľad na vodu, a myslím si, že je to práve také liečivé miesto, ku ktorému si každý zaslúži prístup.

„Odkážem však na moju mamu Katie! Trochu váha, ale myslím si, že by bolo skvelé, keby to skúsila!“ Zistite viac o PADI Pozvite priateľa kampane.

