BSAC spúšťa kurz Adventure Diver

Britský Sub-Aqua Club (BSAC) zaviedol to, čo opisuje ako vylepšený zážitok z pokusného potápania pre potenciálnych nových členov, tým, že do samotného ponoru pridal dva moduly eLearning.

Ako „komplexnejší ochutnávač potápania“ hovorí, že Adventure Diver je pre jej pobočky a potápačské centrá spôsob, ako rýchlo priviesť nadšených pokusných potápačov k programom Discovery Diver alebo Ocean Diver.

Absolvovanie dvoch teoretických modulov, Úvod do objavovania a Ocean Diver & Adapting to The Underwater World, znamená, že tieto sú pripísané na formálne školenie BSAC. výcvik ak sa rozhodnú postupovať do 12 mesiacov.

Získajú tiež ročné členstvo v BSAC a a digitálne predplatné členom časopis ako súčasť balíka Adventure Diver.

(Seamus Kirby / BSAC)

Dobrodružní potápači sa môžu rozhodnúť pokračovať vo svojom výcvik s doplnkovým balíčkom Discovery Diver alebo Ocean Diver, ktorý im po dokončení poskytne potápačskú kvalifikáciu.

„Toto je všestranný degustačný kurz, ktorý môžu využiť kluby aj centrá BSAC na zvýšenie miery konverzie medzi pokusnými potápačmi a cvičiacimi,“ hovorí vedúci potápania a výcvik Sophie Hepstonstall.

„Vďaka svojmu modulárnemu formátu je Adventure Diver tiež skvelým spôsobom, ako zapojiť mládežnícke skupiny, ako sú Scouts alebo Cadet Forces, do potápačov BSAC. výcvik a priviesť do klubu ďalšiu generáciu potápačov.“

dobrodružný potápač je otvorená pre každého od 10 rokov a stojí 60 libier.

