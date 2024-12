Ďalšia generácia online denníka ponorov

Zatiaľ čo niektorí ľudia sú stále spokojní s tým, že vyložia staromódny papierový denník a po ponore si sadnú, aby si odpísali podrobnosti o svojom poslednom ponore, stále viac potápačov sa obracia na pokročilejšie a interaktívnejšie metódy vedenia záznamov. svojich ponorov – a nový online denník ponorov z www.divelogs.com sa môže pochváliť množstvom inovatívnych funkcií.

Verzia 3 online denníka ponorov je plne integrovaná do rozsiahlej databázy svetových máp potápačských lokalít a umožňuje používateľovi jednoducho sledovať svoje vybavenie, ponory a výlety – a keďže je všetko založené online, môžete pristupovať k svojim údajom. odkiaľkoľvek na svete jednoduchým prihlásením.

Jadrom tohto ľahko použiteľného produktu – ktorý je navrhnutý tak, aby fungoval na smartfónoch a veľkých stolných počítačoch – je pokročilý, plne upraviteľný protokol ponorov založený na mriežke, ktorý bol od začiatku navrhnutý tak, aby vám ušetril čas a námahu. efektívnejšie zadávanie údajov. Zahŕňa prémiové vlastné filtrovanie a úpravy kopírovania a prilepenia v rámci viacerých ponorov súčasne – rovnako ako Excel.

Denník ponorov je oveľa viac než len jednoduchý záznam vašich ponorov. Je nabitý inovatívnymi funkciami, ako napríklad schopnosť vyhľadávať potápačské lokality z rozsiahlej knižnice lokalít, získať prístup k prémiovej databáze Fish ID DiveLogs alebo spravovať používané vybavenie.

Online denník ponorov má možnosť importovať z viacerých rôznych formátov súborov a aplikácií a všetky svoje údaje môžete exportovať v štandardnom formáte súboru UDDF.

Úprava mriežky, podobne ako Excel

DiveLogs Mike Fenney povedal: „Potápaním trávime toľko času, peňazí a úsilia! Online denník ponorov je skutočnou príležitosťou ísť nad rámec základných informácií o tom, kedy, kde a čo som pri svojich ponoroch robil. Malo by to byť viac než len záznam – malo by nám to pomôcť prežiť tieto ponory v spomienkach, vidieť trendy v tom, ako sa môžeme (a urobili!) zlepšiť, a získať pocit, koľko z tejto veľkej modrej planéty máme. preskúmané. A jeho používanie by malo byť jednoduché a rýchle.

"Toto bol vždy cieľ divelogs.com. Veľkú modrú planétu, ktorú sme urobili pred mnohými rokmi s našimi krásnymi dlaždicami základnej mapy (vidieť, ako to beží na monitore v plnej veľkosti, je zvláštne). Rýchle a jednoduché použitie prišlo vo verzii 3 s prvým online plne upraviteľným záznamom ponorov do mriežky, ktorý sa správa ako Excel.

„Najnovšie funkcie verzie 3.1 nášho online denníka ponorov sa teraz zameriavajú na ďalšie dve: spomienky (videnie fotografií a videí vložených do vašich ponorov) a veľké trendy s novým analytickým modulom (zo všetkých máp, ktoré sme vytvorili, keď pri testovaní analytického modulu to bola schopnosť vidieť vzťah medzi mierou SAC a prenášanou hmotnosťou, ktorá ukázala úroveň dostupných informácií).

Vaše údaje sú bezpečne uložené a zálohované na vlastnom dedikovanom serveri DiveLogs v dátovom centre v Spojenom kráľovstve a keďže je ekologické, toto zariadenie využíva 100 percent obnoviteľnej energie.

Štandardný online denník ponorov je bohatý na funkcie, bez obmedzenia počtu ponorov, ale sú k dispozícii prémiové funkcie – ako napríklad prístup k databáze Fish ID (ako je uvedené vyššie) a pokročilé nástroje na úpravu fotografií – za ročné predplatné, ktoré stojí 20 GBP (alebo ekvivalentná suma, ak je k dispozícii vo vašej miestnej mene).

Máte prístup k všetkým možným analytickým údajom vrátane spotreby plynu, maximálnej hĺbky, rýchlosti SAC a ďalších.

Predefinovanie denníka ponorov

Srdcom verzie 3 je samotný online denník ponorov, ktorý je uložený v pokročilej mriežke s množstvom spôsobov, ako rýchlo upravovať a importovať ponory, a obsahuje interaktívne profilové grafy, ako aj úzku integráciu so zoznamom vášho vybavenia a základná mapa, ktorá vám poskytne množstvo informácií o tom, akú súpravu ste použili a kde ste sa potápali – všetko na dosah ruky.

Môžete pridávať, importovať a odstraňovať ponory v online denníku, pridávať profily svojho potápačského počítača, pridávať komentáre, fotografie a videá a zobrazovať upozornenia a prepínanie plynu, spravovať kamarátov z denníka ponorov, upravovať potápačské vybavenie, ktoré ste používali pri ponoroch, a prepojiť to všetko s databázou potápačských lokalít.

V rámci DiveLogs môžete jednoducho spravovať svoje fotografie a videá

Poznajte svoju výbavu

Nepamätáte si, aké vybavenie ste použili pri poslednom ponore? Máte problém spomenúť si, aké závažia ste potrebovali? Samostatná mriežka s vybavením obsahuje všetok váš vlastný potápačský výstroj a všetky položky na prenájom, čo vám umožňuje vytvárať skupiny vybavenia, pridávať a upravovať zoznamy potápačského vybavenia a prezerať si históriu používania vášho vybavenia.

Môžete vstúpiť do databázy Fish ID a dozvedieť sa, kde boli konkrétne druhy pozorované

Preskúmajte náš vodný svet

Základnou funkciou verzie 3 online denníka ponorov je krásne navrhnutá a veľmi interaktívna databáza máp sveta. Plne sa integruje do denníka ponorov a pridáva úplne nový rozmer, keď sa vraciate k predchádzajúcim ponorom. Je to však oveľa viac než len spôsob označenia miesta, kde ste sa ponorili. Je to tiež veľký a rastúci zdroj, ktorý vám môže pomôcť pri hľadaní ďalšieho miesta na potápanie – a ostatným používateľom denníka ponorov môžete pomôcť zanechaním recenzií, aby sa mohli rozhodnúť, či je konkrétna lokalita na potápanie pre nich.