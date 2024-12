Steve Backshall berie Ocean Down Under

Televízny moderátor, autor, dobrodruh a všestranný top chlapík Steve Backshall vezme v roku 2025 svoju živú šou Ocean do Austrálie.

Po svojom hlavnom slote na hlavnom pódiu na GO Diving Show ANZ v septembri v Sydney sa Steve vracia Down Under, aby sa vydal na turné po siedmich rôznych miestach so svojou uznávanou, inšpiratívnou show Ocean, ktorá má presne podtitul „priniesť morské sny do života“.

Oceán Steva Backshalla je milostný list najvzrušujúcejšiemu prostrediu na našej planéte – a skvelý spôsob, ako sa dozvedieť viac o tom, čo musíme urobiť, aby sme zachránili naše moria.

Ako hviezda úspešnej televíznej show Deadly 60 Steve oživuje svoju charakteristickú energiu prostredníctvom kaskadérskych kúskov, experimentov, rekvizít, špičkovej vedy a záberov na veľkej obrazovke z jeho dvoch desaťročí v televízii. Od veľkých bielych po veľké veľryby, tulene po húfy sardiniek, kosatky až po zvláštnosti hlbín, zachytáva ikony Big Blue v úžasných detailoch.

Toto je fantastická príležitosť pre fanúšikov všetkých vekových kategórií ponoriť sa hlboko do nádherného sveta pod vlnami. Musí vidieť pre celú rodinu!

Jeho turné po Austrálii zahŕňa:

9. januára – Perth, Riverside Theatre

11. januára – Adelaide, divadlo AEC

13. januára – Brisbane, QPAC

15. januára – Newcastle, Občianske divadlo

16. januára – Sydney, divadlo Enmore

17. januára – Divadlo v Canberre

18. januára – Melbourne, Hamer Hall

Vstupenky sú už v predaji tu.

Späť v Blighty

Nebojte sa, ak ste zmeškali Steveovo britské turné po oceáne v októbri a novembri, vracia sa na hlavnú scénu GO potápačská šou na NAEC Stoneleigh 1. – 2. marca ako hlavný rečník.

Lístky dva za jednu sú teraz v predaji na toto popredné podujatie v britskom potápačskom kalendári.