Solomon Airlines spúšťa prvú trans-tasmanskú trasu

Lety spoločnosti Solomon Airlines začínajúce 21. februára 2025 Auckland – Brisbane od 238 NZD $ jednosmerne, 513 NZD $ spiatočne

Solomon Airlines oslavuje prvú leteckú linku Trans-Tasman z Aucklandu do Brisbane

„Spúšťacie tarify spoločnosti Solomon Airlines Auckland-Brisbane“ z 238 NZD $ jedným smerom a 513 NZD priznanie (vrátane daní). Akciové tarify predstavujú najnižšie tarify leteckých spoločností za kompletné služby, ktoré sú v súčasnosti dostupné medzi Novým Zélandom a Austráliou.

Solomon Airlines poletí z Aucklandu do Brisbane lietadlom Airbus A320 s 12 sedadlami v obchodnej triede.

Konfigurácia 2 x 2 a 138 sedadiel v ekonomickej triede v konfigurácii 3 x 3. Doba letu je 3 hodiny a 45 minút.



„Spúšťacie tarify spoločnosti Solomon Airlines Auckland-Brisbane“ sú v predaji do vypredania a zahŕňajú:

Letecká spoločnosť s kompletným servisom, chutné jedlá, občerstvenie, nápoje, vynikajúce služby počas letu

Veľkorysý povolený limit bezplatnej zapísanej batožiny* 30 kg na osobu Economy, 40 kg Business Class

Maximálna povolená hmotnosť príručnej batožiny je 7 kg v ekonomickej triede a 10 kg v biznis triede

Let IE 725 bude v prevádzke v piatok s odletom z Aucklandu o 6.30:07.15 s príletom do Brisbane o XNUMX:XNUMX, aby bol umožnený celý pracovný deň alebo transfery do iných austrálskych destinácií alebo ďalej na Šalamúnove ostrovy

Spojenie v ten istý deň do Honiary a Mundy, vstupnej brány do popredných turistických destinácií v provinciách Western a Isabel

Skvelá príležitosť vyskúšať miestnu tichomorskú leteckú spoločnosť, obľúbeného národného vlajkového dopravcu Šalamúnových ostrovov

*Pre členov Belama Plus a Plne flexibilné tarify sa vzťahujú ďalšie obmedzenia na batožinu

Spoločnosť Solomon Airlines uviedla, že nová trasa je dôležitou súčasťou nového medzinárodného letového poriadku leteckej spoločnosti.



„Sme nadšení, že môžeme spustiť naše prvé lety Trans-Tasman, ktoré ponúkajú Kiwis novú leteckú spoločnosť priamo do Brisbane a tým, ktorí cestujú na Šalamúnove ostrovy, pohodlné spojenie cez Brisbane v ten istý deň do našich medzinárodných brán Honiara a Munda,“ povedal John Wopereis. , obchodný manažér v Solomon Airlines.



„Lety Auckland-Brisbane v oboch smeroch sú načasované tak, aby poskytovali skvelé spojenie, vďaka čomu je cestovanie jednoduchšie a cenovo dostupné pre obchodných cestujúcich a cestujúcich na voľný čas, ako aj pre pracovníkov RSE a dopravu VFR – tých, ktorí navštevujú priateľov a rodinu v Austrálii, na Novom Zélande a na Šalamúnových ostrovoch. “povedal.



„Hoci očakávame, že mnohí využijú let na cestovanie z bodu do bodu medzi Aucklandom a Brisbane, služba sa tiež bezproblémovo spája s našimi letmi z Brisbane do Mundy a Honiary, čo umožňuje cestovanie z Nového Zélandu cez Brisbane na niektoré zo Šalamúnových ostrovov v ten istý deň. popredné turistické destinácie v provinciách Western a Isabel,“ dodal.

„Táto trasa je súčasťou nášho rozšíreného medzinárodného plánu určeného na zlepšenie regionálnej konektivity, zlepšenie prevádzkovej efektívnosti a zabezpečenie hladkého cestovania pre cestujúcich a náklad,“ povedal Wopereis.

