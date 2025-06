Seafari Diving uvedie na trh luxusnú bahamskú lodnú loď Blue Marlin

Spoločnosť Seafari Diving, ktorá prevádzkuje luxusné potápačské lode v Egypte a na Maldivách, oznámila, že v budúcom roku uvedie na trh najmodernejšiu luxusnú lodenicu Blue Marlin, ktorá nanovo definuje zážitok z potápania na Bahamách.

Táto nádherná loď s oceľovým trupom, postavená od kýlu až po potápačov, ponúka dokonalú kombináciu pohodlia, bezpečnosti a potápačských dobrodružstiev svetovej úrovne.

S dĺžkou 42 metrov a šírkou osem metrov bola loď Blue Marlin starostlivo navrhnutá tak, aby poskytovala bezkonkurenčný zážitok z potápania. So štyrmi priestrannými palubami a 14 elegantne zariadenými kajutami pojme až 26 hostí v maximálnom pohodlí. Možnosti ubytovania zahŕňajú dve jednolôžkové kajuty, dve kajuty s manželskou posteľou a desať dvojlôžkových kajut, pričom všetky majú vlastnú kúpeľňu, výhľad na oceán a individuálne ovládateľné klimatizačné jednotky.

Luxusne zariadená dvojlôžková kajuta na lodi Blue Marlin

V celom plavidle bude k dispozícii WiFi s vysokorýchlostným pripojením na internet, ako aj palubný intranet a zábavný systém.

Spoločnosť Blue Marlin bude ponúkať päť-, sedem-, desať- a štrnásťdňové itineráre, počas ktorých sa bude pohybovať po najkrajších potápačských lokalitách na Bahamách, s osobitným zameraním na potápanie so žralokmi svetovej triedy. Hostia budú mať možnosť potápať sa po boku žralokov kladivohlavých, tigrích žralokov a oceánskych žralokov bielocípych, objavovať živé koralové útesy, dramatické zrázy, mystické modré diery, historické vraky a oveľa viac v prosperujúcich morských ekosystémoch Bahám.

Blue Marlin bude mať priestrannú potápačskú palubu

Blue Marlin, navrhnutý s ohľadom na bezpečnosť a pohodlie potápačov, sa môže pochváliť priestrannou potápačskou palubou, ktorá ponúka dostatok priestoru na uloženie a prípravu výstroja. Na palube je k dispozícii samostatná jedáleň s panoramatickým výhľadom na oceán a salónik s úchvatnými výhľadmi na otvorené more, čo poskytuje ideálne priestory na relaxáciu medzi ponormi.

Okrem toho má loď slnečnú terasu s ležadlami a bar pod holým nebom s pohodlným sedením, čo vytvára príjemnú atmosféru pre hostí na oddych po dni strávenom potápaním.

Slnečná terasa na lodi Blue Marlin

Plavidlo je vybavené najmodernejšími bezpečnostnými a navigačnými systémami a je klasifikované ako osobná jachta, čo zaručuje súlad s najvyššími medzinárodnými bezpečnostnými štandardmi.

Ponorte sa do výnimočnosti

Pre ešte lepší zážitok z potápania bude loď Blue Marlin vybavená dvoma nafukovacími člnmi RIB, ponúkať nitrox a poskytovať kurzy potápania. Plavidlo je vhodné pre rebreathery a technické potápanie a vďaka partnerstvu so spoločnosťami KISS Rebreathers US a Dive Talk bude ponúkať inštruktáž a prenájom nového rebreatherového systému DiveTalk GO!. Okrem toho budú mať hostia prístup k vysokokvalitnému vybaveniu na prenájom od spoločností Bare Sports a Atomic Aquatics.

Blue Marlin je postavený s ohľadom na udržateľnosť. Plavidlo bude vybavené čistiarňou odpadových vôd a zariadeniami na znižovanie emisií, aby sa zabezpečil minimálny vplyv na životné prostredie, čo je v súlade so záväzkom spoločnosti Seafari Diving k ekologicky uvedomelým prevádzkam.

Príjemný salónik na lodi Blue Marlin

„Blue Marlin sme postavili ako dokonalý zážitok z pobytu na palube pre potápačov hľadajúcich pohodlie, dobrodružstvo a potápanie svetovej úrovne,“ povedal Jean Henon, zakladateľ Seafari. „Vďaka luxusnému vybaveniu, odbornej posádke a starostlivo vybraným itinerárom sa tešíme, že na palube privítame hostí, ktorí zažijú nezabudnuteľné dobrodružstvá na Bahamách.“

Rezervácie na lodi Blue Marlin sú teraz otvorené a odchody začínajú v októbri 2026. Ceny plavieb začínajú od 2,350 XNUMX USD. Pre viac informácií a rezerváciu vášho potápačského dobrodružstva kliknite tu.