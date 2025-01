Potápanie na 7 kontinentoch prináša svetový rekord

Americký potápač Barrington Scott vytvoril overený Guinnessov svetový rekord v najrýchlejšom čase na potápanie na všetkých siedmich kontinentoch.

Známku na prekonanie bolo 30 dní, ale Scottovi, tiež známemu ako BJ, sa podarilo dokončiť tento výkon za menej ako 20. Jeho cesta okolo sveta trvala 19 dní, 19 hodín a 40 minút medzi 13. novembrom a 3. decembrom. minulý rok.

Scott v Thajsku (Barrington Scott / Bj.thetraveller)

„Vytvorenie tohto rekordu je viac ako osobný úspech, je to dôkaz odolnosti, prieskumu a krásy podmorského sveta našej planéty,“ hovorí Scott. "Dúfam, že to inšpiruje ostatných - najmä v rámci černošskej komunity - aby prijali vodné športy a dobrodružstvo."

Ako zástanca zastúpenia vo vodných športoch Scott hovorí, že sa venuje zvyšovaniu rozmanitosti v odvetví potápania, v ktorom Afroameričania tvoria iba 5 – 8 % pracovnej sily.

Uzdravenie a účel

A PADI Master Scuba Diver Trainer since 2021, Scott is also a trained chef, freediver, children’s book author and photographer. He grew up in New York’s Bronx before moving to Phoenix, Arizona, but now spends most of his time in Thailand, which he says he chose as his base for its diving opportunities as well as its culture and beauty.

Ako dieťa hovorí, že bol fascinovaný svetom prírody, ako ho videli televízne kanály ako National Geographic a Discovery.

Po čase strávenom v pestúnskej starostlivosti a dokončení vojenského nasadenia v Afganistane ako poľný drotár v americkej námornej pechote opisuje hľadanie „uzdravenia a účelu“ prostredníctvom lásky k potápaniu, ktorá začala v roku 2015. Naučil sa potápať na Bahamách a šport ho odvtedy zaviedol do viac ako 35 krajín.

Nový Guinnessov svetový rekord

Zaumienil si získať 50,000 XNUMX USD prostredníctvom sponzorstva a darov pre seba Guinness World Records bid a hovorí, že jeho búrlivá cesta naprieč siedmimi kontinentmi poskytla množstvo zážitkov „raz za život“ v celom rade rozmanitých morských ekosystémov, od nedotknutých vôd Antarktídy až po koralové útesy Austrálie.

Každý ponor, povedal, tiež zdôraznil naliehavosť ochrany morí.

„Jeden z mojich najpamätnejších ponorov zostáva v Hondurase s priateľmi, ale táto expedícia ma naučila, že posúvanie hraníc toho, čo je možné, môže otvoriť dvere ostatným, aby ich nasledovali,“ hovorí Scott.

Hovorí, že plánuje pokračovať v inšpirovaní sólo cestovateľov a zdieľaní cestovných rád prostredníctvom svojho Instagramu Bj.thetravellera zároveň obhajuje trvalo udržateľný cestovný ruch a ochranu morí.

