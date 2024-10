Nautilus na distribúciu Dived Up kníh

Dived Up Publications so sídlom v Bournemouthe, ktorá sa špecializuje na knihy súvisiace s potápaním, nadviazala partnerstvo so spoločnosťou Nautilus Group na distribúciu jej katalógu a tvrdí, že vďaka tomuto kroku budú jej tituly ľahšie dostupné potápačským obchodom a iným maloobchodníkom.

Nautilus UK zastupuje viac ako 20 značiek potápačského vybavenia, má teda rozsiahlu distribučnú sieť a znalosti o potápačskom trhu. Teraz preberá zodpovednosť za distribúciu, predaj a marketing kníh Dived Up do potápačského obchodu, čo umožňuje vydavateľovi sústrediť sa na tvorbu obsahu.

„Sme nadšení, že môžeme v našom portfóliu privítať publikácie Dived Up Publications,“ povedal Nautilus majiteľ Brett Thorpe. „Ich vysokokvalitné potápačské knihy sú dokonalým doplnkom nášho existujúceho sortimentu produktov. Vo svete digitálnych médií je osviežujúce môcť ponúkať vysokokvalitné fyzické médiá, ktoré tu budú s nami aj o 50 rokov.“

Dived UpKatalóg obsahuje sprievodcov po potápačských lokalitách, podvodné fotografovanie a natáčanie videí a potápačské vybavenie, ako aj biografie, námornú históriu, zdroje na identifikáciu morských živočíchov a celý rad lodných denníkov. Šéfredaktor Alex Gibson hovorí, že presadzuje aj špecializované tituly od iných nezávislých vydavateľov.

Posledné vydania zahŕňajú Coral Triangle Cameos: Biodiverzita a malá väčšina od Alana Powderhama; Poklady, vraky lodí a úsvit potápania v Červenom mori od Howarda Rosensteina; Riadenie operačných rizík potápania Claudio Gino Ferreri; a druhé vydanie Richarda Saltera Potápanie Gozo & Comino.

