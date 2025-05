Nanočasticový gél by mohol byť kľúčom k obnove koralových útesov

at

at 11: 14 am

Výskumníci z oceánografického inštitútu Scripps Institution of Oceanography a Jacobs School of Engineering na Kalifornskej univerzite v San Diegu vyvinuli nanočasticový gél, ktorý zvyšuje usadzovanie koralových lariev až 20-krát v porovnaní s neošetrenými povrchmi, čo by mohlo byť kľúčom k obnove koralových útesov.

Podľa správy zverejnenej v Trendy v biotechnológiiGél s názvom SNAP-X sa nanáša ako náter a uvoľňuje chemikálie priťahujúce koraly až mesiac. Výskum bol financovaný programom Reefence Agentúry pre pokročilé výskumné projekty obrany, ktorého cieľom je vyvinúť samoopraviteľné, hybridné biologické a umelo vytvorené štruktúry napodobňujúce útesy na ochranu pobrežia.

Dr. Samapti Kundu, postdoktorandský výskumník na Scripps Institution of Oceanography, pracuje v laboratóriu na projekte SNAP-X (Foto: Erik Jepsen, UC San Diego)

Daniel Wangpraseurt, hlavný autor štúdie a morský biológ v Scripps, vysvetlil: „Koraly sú živočíchy a ich larvy si vyberajú miesto, kam sa prichytia, pretože akonáhle sa tam prichytia, uviaznu tam.“

„So SNAP-X sme vytvorili materiál, ktorý uvoľňuje chemické signály, ktoré hovoria larvám koralov, že je to dobré miesto na život.“

Na záver povedal: „Prístup môjho laboratória spočíva v kombinácii morskej biológie s fyzikou a bioinžinierstvom s cieľom nájsť nové riešenia.“