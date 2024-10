Monty Halls spolupracuje s HX pre projekt The Big Blue Bag Project

HX (predtým známa ako Hurtigruten Expeditions) oznámila nové vzrušujúce partnerstvo s renomovaným morským biológom, vysielateľom, publicistom o potápaní a GO potápačská šou obľúbený Monty Halls tzv Projekt Big Blue Bag.

Veľká modrá Sáčok Projekt (ktorý sa uskutoční na súši v Spojenom kráľovstve) bude podporený darom od HX Foundation – charitatívnej organizácie, ktorá podporuje, presadzuje a riadi environmentálne a pozitívne komunitné zmeny v destináciách, do ktorých sa HX plaví. Dar bude financovať pilotný projekt tejto inovatívnej občianskej vedeckej iniciatívy, od ktorej sa očakáva, že prinesie revolúciu do zapojenia verejnosti do ochrany morí.

Veľká modrá Sáčok Projekt je navrhnutý tak, aby umožnil jednotlivcom všetkých vekových kategórií a zo všetkých oblastí života priamo prispievať k ochrane vodných ciest a oceánov. Účastníkom/komunitám na súši bude poskytnutá špeciálne navrhnutá „Big Blue“. Sáčok“, ktorý obsahuje ľahko sledovateľné protokoly, ktoré im umožňujú zhromažďovať dôležité údaje o morskom zdraví vrátane znečistenia mikroplastami, biodiverzity druhov, teploty vody a pobrežných zvyškov. Zhromaždené údaje budú nahrané do globálnej databázy s otvoreným prístupom, čo prispeje k životne dôležitému výskumu, ktorý informuje o úsilí o ochranu po celom svete.

Jeden z The Big Blue Sáčok Projekt 'Big Blue Tašky'

Toto partnerstvo – ohlásené na úvodnej konferencii Expedition Cruise Network (ECN), na ktorej boli Monty a predseda HX Foundation Tudor Morgan „inšpiratívni rečníci“ – sa dokonale zhoduje s poslaním HX chrániť morský život a zvyšovať povedomie o environmentálnych výzvach, čo je tiež v súlade s HX. Poslanie nadácie "Financovať a spolupracovať s projektmi, výskumníkmi a nadšencami z celého sveta, ktorí pomáhajú prinášať vedomosti, povedomie a činnosť v našich zraniteľných ekosystémoch“. Projekt demonštruje komunitný prístup k ochrane a zdraviu oceánov.

Monty Halls, zakladateľ The Big Blue Sáčok Project vyjadril svoje nadšenie: „Sme nadšení, že môžeme spojiť sily s HX a HX Foundation. Poskytnutím nástrojov a znalostí potrebných na ochranu našich morí vytvárame globálne hnutie správcov oceánov. Toto partnerstvo nielenže zvýši povedomie, ale umožní miestnym pobrežným komunitám v Spojenom kráľovstve prevziať zodpovednosť za svoje morské prostredie.

„Nemôžeme sa dočkať, kedy začneme, a daru od HX Foundation, ktorý bude stavať na počiatočnom koncepte, ktorý sme začali na ostrove Man (Isle of Man je biosféra UNESCO – označená v rámci programu Man and the Biosphere Programme), kde tašky sú testované po prvom darovaní začiatkom tohto roka.“

Monty Halls stojí s Chloe Couchman, EVP Comms pre HX a členkou predstavenstva HX Foundation, aby na konferencii ECN spustili pilotný projekt projektu The Big Blue Bag.

Projekt Big Blue Bag má za cieľ rozšíriť sa na celoštátnu iniciatívu v celom Spojenom kráľovstve s dlhodobým cieľom globálneho dosahu a priniesť občiansku vedu do pobrežných komunít. Financovanie nadácie HX podporí rozvoj digitálne platforma a produkcia viac ako 50 co-brandových Big Blue Tašky, ktorý bude distribuovaný viac ako 50 rôznym komunitám po celom Spojenom kráľovstve.

Aktivity projektu Big Blue Bag odzrkadľujú podobnú prácu, ktorú už HX vykonáva na lodiach pre hostí, čo zahŕňa ich najmodernejšie vedecké centrá, praktické aktivity občianskej vedy na všetkých svojich cestách a vďaka ktorým daruje viac ako 1,800 XNUMX kajutové noci pre hosťujúcich vedcov každý rok zdarma.

Výkonný riaditeľ HX Foundation Henrik A Lund dodal: „Sme neskutočne nadšení, že môžeme spolupracovať s Monty Hallsom na projekte The Big Blue Bag. Táto iniciatíva je v súlade s naším cieľom ako základu zapojenia verejnosti do úsilia o ochranu a zároveň podporuje náš záväzok chrániť morský život. Projekt je silným nástrojom pre vzdelávanie aj činnosť a inšpiruje jednotlivcov, aby mali zmysluplný vplyv.“

Táto spolupráca posilňuje vedúcu pozíciu nadácie HX v oblasti ochrany morí a predstavuje odvážny krok vpred v úsilí o ochranu poháňanom komunitou. S podporou HX Foundation a odbornými znalosťami Montyho Hallsa je projekt Big Blue Bag pripravený stať sa jedným z najzaujímavejších občianskych vedeckých hnutí Spojeného kráľovstva do roku 2025, ktoré prinesie hmatateľné výsledky pre zdravie oceánov a biodiverzitu.

fotografie kredit: Expedition Cruise Network: Sarah Brown