Britský potápač pomenoval prvého trpasličieho pijaka v Afrike

#askMark Ahoj Mark, som čerstvo certifikovaný potápač a mám za sebou 10 ponorov (všetky na prenajatom výstroji) a pri niekoľkých ponoroch sa mi zablokovala čeľusť. Občas sa to stáva aj pri dlhodobom šnorchlovaní, tak som zvedavý, či je to spôsobené váhou 2. stupňa alebo menej pohodlným náustkom. Ak je to náustok a dostanem dobrý, ktorý mi dobre sedí (nejaké odporúčania?), vymenia ho potápačské centrá vo všeobecnosti, keď si požičiam výstroj? Ďakujem za každú radu

vlna

#potápanie #potápanie #potápač

