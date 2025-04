Medzidruhová vražda delfínov bola videná prvýkrát

Prvé zaznamenané pozorovanie delfínov skákavých, ktorí sa združujú, aby zabili delfína obyčajného, ​​sa vynorilo z Cardigan Bay v západnom Walese. Cestujúci a posádka na lodi pozorujúcej delfíny Dreamcatcher 18. apríla bol svedkom vzácneho príkladu „medzidruhovej vraždy novorodencov“.

Nové výlety loďou po nábreží prevádzkovala s charitou chartu na pozorovanie delfínov pre turistov Sea Watch Foundationa jej fotografke a sprievodkyni divokou zverou Sarah Michelle Wyer sa podarilo zachytiť fotografie, zatiaľ čo výskumný pracovník SWF Dylan Coundley-Hughes získal videozáznam útoku.

Obyvatelia člna pozorovali úzky profil v Cardigan Bay, keď si všimli, že v diaľke sa začína rozbíjať väčší modul.

Najprv si mysleli, že sa delfíny naháňajú jeden za druhým, ale potom si uvedomili, že z vody vyhadzovali niečo menšie, považované za rybu alebo sviňuchu tunajskú, keď ju prerazili a špliechali okolo nej.

(Sarah Michelle Wyer)

"Keď sme sa priblížili, uvedomili sme si, že to nebol veľký losos, ale na naše prekvapenie a smútok to bol mladý delfín obyčajný, ktorý nedokázal prežiť útok," informoval New Quay Boat Trips.

Spoločnosť zdôraznila, že ľudia na lodi nemohli alebo mali urobiť nič, čo by zasahovalo do toho, čo bolo prirodzené – „akokoľvek to bolo ťažké sledovať“.

Delfíny obyčajné, ktoré nedorastajú tak veľké ako delfíny skákavé, sa podľa spoločnosti vyskytujú južnejšie okolo Pembrokeshire, ale zriedka v oblasti New Quay. Teraz sa pýta, či nepriateľstvo delfínov skákavých voči teľaťu môže vysvetliť ich neprítomnosť.

(Sarah Michelle Wyer)

Pozostatky teľaťa delfína boli nájdené loďou a loďou Program vyšetrovania stôp veľrýb v Spojenom kráľovstve vykonával a posmrtne skúška.

Sea Watch Foundation bežne monitoruje delfíny v Cardigan Bay z hľadiska stavu ochrany a ochrany. „O delfínoch skákavých, najmä o samcoch, je známe, že prenasledujú sviňuchy a iné teľatá skákavého, ale nie delfíny obyčajné – vďaka čomu sa toto stretnutie stalo „medzidruhovou infanticídou“, zabíjaním dojčiat jedného druhu príslušníkmi iného druhu,“ uviedla charita.

