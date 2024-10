HMS OCToPUS zbrojí potápači, aby rýchlo zasiali morskú trávu

Inovatívne zariadenie s názvom HMS OCToPUS, ktoré testujú potápači na ochranu prírody, ukázalo „sľubné známky úspechu“ po rokoch hľadania účinných techník na obnovu lúk s morskou trávou, hovorí britská charitatívna organizácia Ocean Conservation Trust (OCT).

ZKÚ sa zameriava na ochranu morskej trávy prostredníctvom svojej Program Modré lúky, ktorého cieľom je chrániť existujúce lôžka a z dlhodobého hľadiska obnoviť mnohé, ktoré sa v posledných desaťročiach stratili.

Hovorí sa, že HMS OCToPUS sa inšpiroval hydroosevom, procesom suchozemskej výsadby určeným na rýchle šírenie semien. Jeho vlastný Hydro Marine Seeding (HMS) je technika, pri ktorej sa semená morskej trávy vstrekujú priamo do morského dna.

OCT poverila spoločnosť Absolute Product Design z Plymouthu, aby skonštruovala pružinové ručné zariadenie založené na tesniacej pištoli, čo je druhá časť názvu OCToPUS odvodená od „tlakovej podvodnej sejačky“. 1.5-litrová komora pištole je naplnená semenami Zostera marina zavesenými v nosnom médiu.

Vyzbrojení a pripravení na siatie (OCT)

V priebehu jedného 20-minútového ponoru môže jeden potápač použiť jednotku OCToPUS na vstreknutie 2,000 1.5 semien morskej trávy, hovorí OCT. Jeho tím Ocean Habitat Restoration teraz použil zbrane na zasiatie XNUMX hektára morského dna v Solent Maritime a dvoch hektárov v národnom morskom parku Plymouth Sound.

Zatiaľ čo pokračujú v monitorovaní miest obnovy, uvádzajú, že predbežné známky regenerácie dna morskej trávy boli pozitívne.

„Zameriavame sa výlučne na prílivové morské trávy a s tým súvisí množstvo ďalších výziev, ktoré so sebou prináša práca pod vlnami,“ povedala Amelia Newman, vedúca technik akvakultúry morských tráv v OCT. „Sme naozaj nadšení, že sme v tejto fáze s naším novým zariadením a začíname vidieť, ako by to mohlo spôsobiť revolúciu v spôsobe, akým OCT postupuje pri obnove tohto životne dôležitého biotopu.

Už bolo osiatych 3.5 hektára morského dna (OCT)

"Sme veľmi vďační za podporu jedného z našich kľúčových partnerov, Ørsteda, a inžinierov z Absolute Product Design, ktorí boli zásadní pri vývoji tohto inovatívneho zariadenia."

„Lúky s morskou trávou sú vysoko účinné zachytávače uhlíka, ktoré zlepšujú kvalitu vody a poskytujú potravu a prístrešie mnohým dôležitým druhom, ako sú piesočnice a sleď,“ povedal Samir Whitaker, vedúci špecialista na biodiverzitu spoločnosti Ørsted, spoločnosti zaoberajúcej sa zelenou energiou. „Spojené kráľovstvo stratilo až 90 % morskej trávy, ale skupiny ako Ocean Conservation Trust ukázali, že ich vieme vrátiť späť.

V spolupráci so spoločnosťami Sonardyne, MarineSee, Voyis a Blue Robotics OCT hovorí, že vyvinula aj špecializovaný ROV na ďalšie rozšírenie svojho úsilia o ochranu. Vozidlo mu umožňuje mapovať morskú trávu v tom, čo považuje za bezprecedentné detaily, tým, že produkuje fotogrammetriu s vysokým rozlíšením na sledovanie úsilia o obnovu a monitorovanie vytvorených záhonov.

Nový ROV (OCT)

Presnosť ROV tiež umožní ZKÚ lepšie pochopiť sezónne a ročné zmeny na lúkach s morskou trávou, hovorí.

„Máme veľké šťastie, že trávime veľa času vo vode a na vode, ale táto technológia sľubuje oveľa presnejší, podrobnejší a efektívnejší spôsob, ako môžeme monitorovať niektoré z hlavných metrík zdravia morskej trávy,“ povedal. Októbra manažér projektov ochrany Andy Cameron. "Čo tiež znamená, že môžeme použiť potápačov inak na veci, ktoré ROV nedokáže."

Aj na Divernete: "Počúval som lúky s morskou trávou", Seagrass dvíha nádeje „modrého uhlíka“ v Cornwalle, Posilnenie morskej trávy v Cornwalle, mozgová vlna v Austrálii, Staňte sa šampiónom! - Postele z morskej trávy