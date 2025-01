Egypťania sa pretekajú v reakcii na osudný incident so žralokom

V priebehu týždňa od smrteľného incidentu turistu a žraloka v letovisku Marsa Alam pri Červenom mori 29. decembra vedecký výbor Egypta Národný inštitút pre oceánografiu a rybolov (NIOF) v tejto veci vydala svoju „záverečnú správu“.

Obeťami boli dvaja talianski turisti: 48-ročný Gianluca Di Gioia zomrel, zatiaľ čo 69-ročný Peppino Fappani, ktorý sa mu snažil pomôcť, uhryzol ruky a nohy, no nebol vážne zranený. Muži vstúpili do mora v blízkosti móla Safaya Resort, ale mimo určeného kúpaliska incident bol nahlásený on Divernet.

Teraz sa hovorí, že zodpovedným žralokom bol mako, ktorého dva druhy, krátkoplutvý (Isurus oxyrinchus) a dlhoplutvý (Isurus paucus), sa nachádzajú v Červenom mori, ale zriedka v blízkosti pláží. Obom celosvetovo hrozí vyhynutie.

V správe NIOF sa uvádza, že tento incident, hoci zriedkavý, nebol „neočakávaný“ vzhľadom na prítomnosť prirodzene dravých žralokov, najmä v plytkých pobrežných oblastiach Červeného mora, podľa súhrnov v r. egypt Independent.

Agresívne správanie mako bolo pripisované nadmernému rybolovu člnmi v prírodných rezerváciách Červeného mora aj mimo nich a jeho škodlivému vplyvu na zásoby koristi, od ktorej závisia žraloky.

„Existujú silné dôkazy, že tento incident nie je náhodný, a aj keby bol tento rybolov úplne zakázaný, útoky žralokov sa budú vyskytovať ešte mnoho rokov, kým sa nenahradia prirodzené zásoby rýb,“ uvádza správa.

Poukazuje tiež na nebezpečenstvo, že ľudia môžu plávať v zakázaných oblastiach, a naznačuje, že v tomto prípade to bola prítomnosť struku delfínov, čo povzbudilo žraloka, aby sa vydal na lov.

Delfíny z Červeného mora (Alexander Vasenin)

Skutočnosť, že obeť bola napadnutá, ale že jej telo nebolo skonzumované, bola považovaná za významnú, pravdepodobne odrážajúc to, že žralok sa inštinktívne bránil tomu, čo považoval za vniknutie do svojho kŕmneho územia.

Mužov zaútočil najmenej päťkrát, čo naznačuje, že bol v šialenstve spôsobenom nedostatkom koristi.

Odporúčanie

Správa objasňuje, že je potrebné uskutočniť ďalší komplexný výskum správania žralokov v spolupráci s vládnymi agentúrami a sektorom cestovného ruchu, a obsahuje súbor odporúčaní zameraných na zníženie ďalších incidentov a posilnenie bezpečnostných a bezpečnostných opatrení na turistických plážach.

Patrí medzi ne zriadenie vedeckého ročného programu monitorovania žralokov v pobrežných oblastiach s využitím najnovších techník sledovania; workshopy zamerané na zvyšovanie povedomia o žralokoch pre majiteľov turistických projektov a kapitánov lodí; a vedecké štipendiá a postgraduálne programy na produkciu špecialistov na správanie sa žralokov a iných „nebezpečných morských organizmov“.

Z predstaviteľov guvernorátu Červeného mora, Agentúry pre životné prostredie, NIOF a bezpečnostných a zdravotných úradov by mal byť vytvorený výbor na riadenie žraločích kríz; a postupy námornej bezpečnosti by sa mali zlepšiť, pričom na hotelových mólach bude prítomný vyškolený záchranný personál a ľahko dostupné moderné lekárske vybavenie a rýchle záchranné člny.

Mal by sa vypracovať plán na riadenie morského odpadu, reguláciu rybolovu a boj proti znečisťovaniu mora, aby sa zabránilo zmene správania žralokov a zachovala sa ekologická rovnováha. A správa podporila predchádzajúce varovania pred vyhadzovaním mŕtvych tiel zvierat a organického odpadu z prechádzajúcich lodí a priťahovania žralokov do pobrežných oblastí.

Čo robiť

Používatelia vody by sa mali vyhýbať: plávaniu bez sprievodu; odvážiť sa ďaleko od brehu v hlbokých, strmých oblastiach; vstup do mora pri východe, západe slnka alebo v noci, keď žraloky hľadajú potravu; nosenie šperkov alebo lesklého oblečenia; vstup do vody s otvorenými ranami; a kŕmenie žralokov.

Výbor tiež odporúča odhadnúť stavy druhov žralokov v spolupráci so susednými krajinami s cieľom vypracovať plány manažmentu a zachovať ekologickú rovnováhu.

Ďalším návrhom je oddeliť oblasť rybolovu v Červenom mori od Suezského zálivu a zakázať rybárske lode vo všetkých častiach Červeného mora od útesu Ashrafi po egyptsko-sudánsku hranicu na juhu. Namiesto toho by mohli pôsobiť mimo egyptských teritoriálnych vôd a Veľký okrajový útes by bol vyhlásený za prírodnú rezerváciu.

Smrť Di Gioia bola prvá hlásená v súvislosti so žralokmi od r 24-ročný Ruský šnorchlátor v Hurghade v júni 2023 pri stretnutí, o ktorom sa predpokladá, že zahŕňal žraloka tigrieho. V roku 2022 zomreli dvaja turisti pri stretnutiach so žralokmi tigrovanými pri Hurghade.

