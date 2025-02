Potápači, divoké ryby vedia, kto ste!

Ryby, s ktorými sa potápači vo voľnej prírode stretávajú, nás vedia rozlíšiť – pokiaľ im pomôžeme s niekoľkými vizuálnymi indíciami, ako je napríklad farba našej potápačskej výstroje.

Toto je zistenie novej štúdie Inštitútu Maxa Plancka pre správanie zvierat (MPI-AB) v Nemecku, ktorá sa inšpirovala skúsenosťami svojich vedeckých potápačov na stredomorskej výskumnej stanici na Korzike.

V určitom bode v každej poľnej sezóne potápači zistili, že divé ryby ich budú nasledovať a kradnúť jedlo určené ako experimentálna odmena. Zdá sa, že jednotlivé ryby rozpoznali potápača, ktorý predtým nosil potravu, a nasledovali iba tohto potápača, pričom ostatných ignorovali.

Predchádzajúci výskum schopnosti rýb rozlíšiť jednotlivých ľudí bol však veľmi obmedzený.

Lukostrelec chovaný v zajatí dokázal v laboratórnych experimentoch rozoznať počítačom generované obrázky ľudských tvárí „ale nikto sa nikdy nepýtal, či majú divoké ryby schopnosť alebo motiváciu, aby nás rozpoznali, keď vstúpime do ich podmorského sveta,“ hovorí spoluprvý autor novej štúdie MPI-AB doktorand Maëlan Tomasek z University of Clermont Auvergne vo Francúzsku.

Ochotní dobrovoľníci

Vedci vykonali sériu experimentov na otvorenej vode v hĺbke 8 metrov, pričom ryby sa štúdie zúčastnili ako „ochotní dobrovoľníci, ktorí mohli prichádzať a odchádzať, ako sa im páčilo“, poznamenáva spoluautorka a študentka MPI-AB bakalára Katinka Soller.

V prvej experimentálnej fáze Soller „trénoval“ ryby s cieľom upútať ich pozornosť v jasne červenej veste a kŕmiť ich pri plávaní na vzdialenosť 50 metrov.

Postupom času odstránila viditeľné náznaky, až kým nemala na sebe len obyčajnú potápačskú výstroj. Potravu mala schovanú a kŕmila len tie ryby, ktoré ju nasledovali celých 50 metrov.

Z desiatok druhov rýb obývajúcich morskú stanicu sa do tréningov ochotne zapojili najmä dva druhy pražmy, ktoré vedcov prekvapili svojou zvedavosťou a ochotou učiť sa.

„Keď som vstúpil do vody, bolo otázkou niekoľkých sekúnd, kým som ich uvidel plávať ku mne, zdanlivo sa vynorili z ničoho,“ hovorí Soller.

Tí istí jednotlivci navštevovali sedenia deň čo deň a stali sa tak známymi, že im mohla dať mená, ako napríklad „Bernie s dvoma lesklými striebornými šupinami na chrbte a Alfie, ktorý mal štipku z chvostovej plutvy“.

Bernieho váhy ho urobili rozpoznateľným (MPI-AB)

Dvaja potápači, iná súprava

Po 12 dňoch sa dalo spoľahnúť, že asi 20 identifikovateľných rýb bude nasledovať Sollera na tréningovom plávaní.

Ďalšia experimentálna fáza zahŕňala testovanie, či ryba dokáže rozlíšiť Sollera od iného potápača, takže si s Tomáškom obliekli rôzne farebné neoprény a plutvy a plávali rôznymi smermi z rovnakého východiskového bodu.

Prvý deň ryby nasledovali oboch potápačov rovnako a zdalo sa, že sa snažia rozhodnúť, ktorého prenasledovať. Ryby, ktoré ho nasledovali, však Tomášek nekŕmil a druhý deň sa počet rýb za Sollerom výrazne zvýšil.

Aby sa skontrolovalo, či sa ryby učia rozpoznávať správneho potápača, výskumníci sa zamerali na šesť rýb a zistili, že štyri vykazovali silné pozitívne krivky učenia v priebehu experimentu.

„Je to skvelý výsledok, pretože ukazuje, že ryby nešli za Katinkou len zo zvyku alebo preto, že tam boli iné ryby,“ hovorí Tomášek. "Boli si vedomí oboch potápačov, každého testovali a dozvedeli sa, že Katinka priniesla odmenu na konci plávania."

Farebné videnie

Po výraznom potápačskom výstroji na pomoc rybe (vľavo) nasledovalo nosenie rovnakej súpravy

Vedci potom zopakovali pokusy s rovnakým potápačským vybavením a zistili, že ryby už nie sú vybavené na to, aby ich rozlíšili. "Takmer všetky ryby majú farebné videnie, takže nie je prekvapujúce, že sa pražma naučila spájať správneho potápača podľa farebných škvŕn na tele," hovorí Tomášek.

Ľudskí potápači robia v podstate to isté, zdôrazňuje: „Tváre sú deformované potápačskými maskami, takže sa zvyčajne spoliehame na rozdiely medzi neoprénmi, plutvami alebo inými časťami výstroja, aby sme sa navzájom spoznali.“ Vedci sa domnievajú, že vzhľadom na viac času sa ryby mohli naučiť rozlišovať potápačov pomocou jemnejších ľudských čŕt, ako sú vlasy alebo ruky.

"Už sme ich pozorovali, ako sa blížia k našim tváram a skúmajú naše telá," hovorí Soller. "Bolo to, akoby nás študovali, nie naopak."

"Nie je pre mňa šokom, že tieto zvieratá, ktoré sa pohybujú v zložitom svete a každú minútu interagujú s nespočetnými rôznymi druhmi, dokážu rozpoznať ľudí na základe vizuálnych podnetov," hovorí hlavný autor Alex Jordan, ktorý vedie skupinu v MPI-AB.

„Predpokladám, že najprekvapujúcejšia vec je, že by sme boli prekvapení, že môžu. Naznačuje to, že by sme mohli podceniť kapacity našich podmorských bratrancov.“

„Možno by bolo zvláštne myslieť si, že ľudia zdieľajú puto so zvieraťom, akým je ryba, ktorá sedí tak ďaleko od nás na evolučnom strome, že to intuitívne nechápeme,“ uzatvára Tomášek.

„Ale vzťahy medzi ľuďmi a zvieratami môžu prekonať milióny rokov evolučnej vzdialenosti, ak sa obťažujeme venovať pozornosť. Teraz vieme, že nás vidia, je čas, aby sme ich videli.“ Štúdia má práve zverejnené v časopise Listy o biológii.

