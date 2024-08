Potápač si užíva vzácne stretnutie so žralokmi v BC

Nie je to neznáme, pretože Divernet informoval o a podobné stretnutie v máji minulého roka, ale je to dosť zriedkavé, aby to vzrušilo morských biológov: tuponosý šesťžiabrový žralok visiaci v plytkých vodách pri tichomorskom pobreží Kanady.

„Nález života,“ opísal Mitchell Hewitt svoje stretnutie večer 8. augusta. "Toto leto som sa potápal každý jeden deň, aby som našiel jedného z týchto žralokov."

Poľný morský biológ, ktorý pracuje pre Keystone Environmental, sa zvyčajne zaoberá pozorovaním správania hlavonožcov a hrudkovcov. Žraloka zbadal pri potápaní sa z komunity Lions Bay v Howe Sound na sever od Vancouveru.

Žralok, mláďa, ktoré odhadol na dĺžku asi 2.5 metra, plával po morskom dne v hĺbke asi 15 metrov. Hewitt a jeho skupina mohli stráviť asi 10 minút pozorovaním žraloka (Hexanchus griseus), ktorý sa dokonca v jednom momente rozhodol preplávať medzi jeho nohami.

Šesťžiabrový žralok tuponosý (Mitchell Hewitt)

Tuponosé šesťžiabry, tiež nazývané kravské žraloky, sa zvyčajne nachádzajú v hĺbkach medzi 100 a 2,000 100 m, hoci mláďatá sa občas v noci odvážia hľadať korisť do plytkých vôd. Samice z Britskej Kolumbie tiež niekedy prichádzajú na pobrežie, aby porodili, s vrhmi, ktoré môžu mať viac ako XNUMX mláďat.

Tento druh je jedným z najväčších žralokov na svete a môže dorásť až do dĺžky 6 metrov a vážiť 600 kg.

"Bol to len jemný obr, ako veľké morské šteňa," povedal Hewitt pre CTV News. Povedal, že „dýchal tak silno, ako len človek dokáže, pretože som bol vydesený. Potom som bol celé hodiny ako na špendlíku.“

Vlani divemaster Matteo Endrizzi tiež hovoril o „zážitku raz za život“, keď on a jeho skupina narazili na 2-metrové mláďa v Albernini Inlet, ďalej na západ od ostrova Vancouver, keď sa ponorili do vraku v hĺbke 20 metrov. Povedali, že žraloka zrejme prilákali ich svetlá.

Aj na Divernete: 4 potápači si užijú vzácne stretnutie so žralokom šesťžiabrovým, Vzácny tuponosý žralok so šiestimi žiabrami, ktorý spozoroval vrakový tím, Bol identifikovaný nový druh žraloka so šiestimi žiabrami, Trapping Zone: Tajomná jedáleň pre žraloky z Maldív