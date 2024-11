Deep Deceiver: Divní nudi v polnočnej zóne

The first nudibranch known to dwell in the ocean’s bathypelagic or midnight zone, far beyond the reach of sunlight, has been described by researchers from Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) in Kalifornia.

Bathydevius caudactylus – alebo „Deep Deceiver“ – je bioluminiscenčný a má veľkú štruktúru s kapucňou, ktorá môže na jednom konci vystreľovať prúdy vody, plochý chvost lemovaný výbežkami podobnými prstom alebo daktylov na druhom a pestrofarebné vnútorné orgány medzi nimi.

Na základe jeho slimákovitého chodidla bolo stvorenie pôvodne označované morskými biológmi ako „tajomný mäkkýš“.

Prvýkrát bol pozorovaný takmer pred štvrťstoročím, vo februári 2000, pri ponore s použitím MBARI ROV Tiburon mimo Monterey Bay v hĺbke 2,614 150 m. Avšak až teraz, po preskúmaní viac ako XNUMX pozorovaní ROV, a Detailný popis bol zverejnený.

Tajomný mäkkýš sa nachádza iba v hlbokom oceáne (MBARI)

„Vďaka pokročilej podvodnej technológii MBARI sme boli schopní pripraviť najkomplexnejší popis hlbokomorského živočícha, aký bol kedy vytvorený,“ komentoval hlavný vedec inštitútu a vedúci tímu Bruce Robison. "Investovali sme viac ako 20 rokov do pochopenia prirodzenej histórie tohto fascinujúceho druhu nudibranch."

Želatínová kapucňa

Zatiaľ čo väčšina nahých konárikov sa pohybuje po pevných povrchoch pomocou svojej svalnatej nohy, tento morský slimák používa svoju želatínovú kapucňu na to, aby sa poháňal vodou a plával s vlnením celého tela nahor a nadol, od kapucne po chvost.

Vedci špekulujú, že ak je ohrozený, konce jeho vidlicovitého chvosta žiaria z bioluminiscencie a môžu sa tiež oddeliť - možno taktika na odvrátenie pozornosti predátorov.

„Keď sme prvýkrát natáčali, ako svieti s ROV, všetci v riadiacej miestnosti spustili nahlas 'Oooooh!' zároveň,“ povedal vedúci vedecký pracovník MBARI Steven Haddock. „Všetci sme boli očarení tým pohľadom.

Bioluminiscencia so svetlom vychádzajúcim z povrchu kapucne a daktylov (MBARI)

„Len nedávno boli kamery schopné filmovať bioluminiscenciu vo vysokom rozlíšení a v plnej farbe. MBARI je jedným z mála miest na svete, kde sme túto novú technológiu preniesli do hlbín oceánu.“

Genetická analýza

Osemnásť jedincov bolo tiež zachytených na genetickú analýzu. To odhalilo, že stvorenie je nudibranch, ale tak vzdialene príbuzný známym druhom, že sa považovalo za patriace do vlastnej rodiny.

Dostal vedecký názov založený na Deep Deceiver kvôli jeho nejasnej identite a špičkám chvosta podobným prstom. Typická dĺžka je 14.5 cm, zatiaľ čo elastická kapucňa môže mať priemer až 9 cm.

Červený orgán, ktorý možno vidieť na obrázkoch, je žalúdok, oranžový orgán tráviaca žľaza a malá biela škvrna mozog. Analýza obsahu žalúdka každého nudibranch odhalila pozostatky kreviet mysid, ktoré sa zdalo, že boli zachytené pomocou kapucne, hoci tento proces ešte nebol pozorovaný.

Rovnako ako ostatné nahoodnože, aj Deep Deceiver je hermafrodit a zdá sa, že zostupuje na morské dno, aby sa rozmnožil, pričom zostáva pripútaný nohou a vypúšťa vajíčka. Celá správa bola práve zverejnená v časopise Hlbokomorský výskum časť I.

