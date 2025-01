Motivované modrým svetlom: Zoznámte sa s chodiacimi koralmi

at 10: 45 am

Potápači majú tendenciu považovať koraly za „prisadnuté“ – zostávajú na mieste, takže presne viete, kde ich nájdete. Nová štúdia však zdôraznila schopnosť hubového koralu potulovať sa po morskom dne pri hľadaní svojho ideálneho biotopu – aj keď uvoľneným tempom.

O mobilných koraloch sa vedelo, ale spôsob, akým sa pohybujú a navigujú, zostal „do značnej miery neznámy“, tvrdí austrálsky vedecký tím pod vedením Bretta Lewisa. Technická univerzita Queensland. Vedci skúmali malých, slobodomyseľných Cycloseris cyclolites aby ste sa dozvedeli, ako a prečo by to malo ísť.

Experimenty naznačili silnú pozitívnu fototaktickú odozvu na modré svetlo, druh, ktorý by koraly očakávali v hlbších vodných pieskových lôžkach. Prejavil oveľa menšie nadšenie pre druh bieleho svetla, ktorý sa nachádza v plytších povrchových vodách, čo by mohlo naznačovať hrozbu bielenia.

Ohromujúcich 86.7 % hubových koralov zamierilo k modrému svetlu, keď osvetľovalo jeden koniec laboratórneho akvária, zatiaľ čo iba 20 % prejavilo záujem o biele svetlo.

Hubový koral v pohybe (QUT)

Koraly by sa pohybovali jednu až dve hodiny, aby prekonali vzdialenosti až 22 cm pri pokusoch s modrým svetlom, ale mohli by sa obťažovať, aby neprekonali viac ako 8 mm smerom k bielemu svetlu. Ak by na oboch koncoch nádrže svietili súčasne modré a biele svetlá, koraly by boli vždy nakreslené smerom k modrej.

Časozberná fotografia vo vysokom rozlíšení odhalila kombináciu mechanizmov, ktoré koral využíva na riadenie svojho pohybu. Nafúknutím svojich tkanív by mohol znížiť trenie, zvýšiť vztlak, aby zdvihol jeho jadro z morského dna a zvýšiť jeho povrchovú plochu, aby zachytil prúdy, ako je lodná plachta.

Keď sa tkanivá stiahli, ventrálne vankúšiky alebo „nohy“ by prispeli úpravou interakcie alebo trenia so substrátom, čo umožnilo koralom posúvať sa vpred.

Nakoniec bol tiež schopný stiahnuť a skrútiť svoje bočné periférne tkanivá a poháňať sa dopredu spôsobom súvisiacim s pulzujúcim plaveckým pohybom medúzy.

Cycloseris cyclolites Zdá sa, že túto schopnosť využíva, keď faktory, ako je gravitácia, prúdy alebo vlny, ju nechali na nepriaznivom, možno nebezpečne plytkom mieste a chce zlepšiť svoj výhľad – čo vedie výskumníkov k záveru, že koraly sú „neurologicky sofistikovanejšie“, ako sa pôvodne predpokladalo. . The štúdia bola práve zverejnená in PLoS ONE.

Preriedené koraly sa snažia rozmnožovať

Koralové trenie na útese Palau (Peter Mumby)

Medzitým v a Univerzita v QueenslandeŠtúdia vedená medzinárodným tímom merala úspešnosť udalosti prirodzeného trenia koralov v roku 2024 a so záujmom zistila, že jednotlivé koraly musia byť umiestnené blízko, aby sa úspešne rozmnožili.

„Prekvapivo sme videli, že koraly musia byť od seba vzdialené do 10 metrov a pokiaľ možno bližšie, aby mohlo dôjsť k oplodneniu,“ povedal vedúci tímu profesor Peter Mumby. „Vedeli sme, že koraly nemôžu byť od seba príliš ďaleko, ale zistili sme, že musia byť bližšie, než sme očakávali.

"Vplyvy zmeny klímy, ako je bielenie, zabíjajú a znižujú hustotu koralov, takže sa obávame, že jednotlivci môžu skončiť príliš ďaleko od seba, aby sa mohli úspešne rozmnožovať."

Pri práci v Palau v Mikronézii výskumníci umiestnili kontajnery nad 26 kolónií koralov na útes, pretože väčšinou hermafroditné koraly uvoľnili svoje vajíčka a spermie.

Jeden z držiteľov vajec (Peter Mumby)

"Kontajnery zachytili niektoré vajíčka každého koralu a unášali sa na povrch, kde nasledovali príliv," povedal profesor Mumby. „Hoci vajíčka nemohli uniknúť, spermie mohli vniknúť do nádoby a oplodniť vajíčka.

"Po hodine unášania bol zaznamenaný podiel oplodnených vajíčok pre každý typ koralov spolu so vzdialenosťou od podobných ustálených koralov."

Hnojenie bolo v priemere 30%, keď boli koraly veľmi blízko, ale kleslo na menej ako 10% pri vzdialenosti 10 m. Na 20 m bola prakticky nulová.

„V budúcnosti možno budeme musieť pomôcť koralom pokračovať v tejto kľúčovej časti ich života,“ povedal spoluautor štúdie Dr Christopher Doropoulos z austrálskej národnej vedeckej agentúry CSIRO.

Miesto štúdie – stolové koraly na plytkých útesoch v Palau (Peter Mumby)

„Pochopenie dôležitosti miestnych štvrtí poskytuje konkrétne ciele pre zásahy, ako je obnova koralov. V ideálnom prípade by sa hustota koralov monitorovala na dôležitých miestach a vykonala by sa obnova, aby sa hustota vrátila späť na úrovne potrebné pre úspešnú reprodukciu.

výskum je zverejnený v Zborník Národnej akadémie vied USA (PNAS).

