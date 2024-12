Maldives Master štartuje v roku 2025

Spoločnosť Master Liveaboards oznámila príchod svojho nového plavidla na Maldivy začiatkom roku 2025, Maldives Master – náhrady za milovaný Blue Voyager, ktorý smutne zhorel v doku údržby.

Maldivský majster je 42-metrové plavidlo, ktoré sa môže pochváliť dvoma priestrannými pevnými dvojlôžkovými kajutami, ôsmimi konvertibilnými dvojlôžkovými/dvojlôžkovými kajutami a dvomi jednolôžkovými kajutami s kapacitou 26 hostí. Má vnútornú jedáleň, bar, salónik a vonkajšiu vírivku. Na strednej palube sa nachádza zatienený vonkajší salónik plus štyri rôzne slnečné paluby – vyhliadková plošina umiestnená v prednej časti strednej a hornej paluby, paluba pod holým nebom na hornej palube a oceán. paluba na korme lode, všetky poskytujú pohodlné sedenie a ležadlá.

Priestranné kajuty na Maldives Master

Oceánska paluba je jedinečným prvkom, ktorý hosťom umožňuje relaxovať pod holým nebom blízko vody. Počas mnohých večerov budú reflektory osvetľovať vodu hneď vedľa oceánskej paluby, aby prilákali planktón, ktorý priťahuje manty a žraloky veľrybie. Došlo k mnohým blízkym pozorovaniam kŕmiacich sa mant a žralokov veľrýb.

Jednou z najvýznamnejších vlastností Maldives Master je na mieru vyrobené dhoni (potápačské podporné plavidlo) Blue Shadow. Tento 19-metrový dhoni je priestranný, rýchly a vybavený všetkými modernými vymoženosťami, ktoré potápači chcú. Každý potápač má svoju vlastnú stanicu s dostatkom priestoru na uloženie výstroja a výbavy a posádka dhoni je pripravená pomôcť. Počas ciest do az potápačských lokalít môžete vystúpiť po malých schodoch na hornú palubu, aby ste si užili slnko a úžasný výhľad. K dispozícii je toaleta so sprchou umiestnená na hlavnej palube plus dve ručné sprchy na zadnej palube a samostatné nádrže na oplachovanie kamery a vybavenia. Rýchly motor, dva generátory a dva kompresory s nitroxovým membránovým systémom znamenajú, že si na Maldivách užijete prvotriedny potápačský zážitok.