Posledná šanca vyhrať veľkú výhru s Bite-Back

Zajtra máte poslednú šancu zúčastniť sa s príležitosťou získať množstvo cien, vrátane plavby na Červenom mori, potápačských hodiniek, pobytu v londýnskom hoteli alebo dokonca príležitosť stretnúť sa s rečníkom GO Diving Show na hlavnom pódiu Steveom. Backshall v žrebovaní 20. výročia fundraisingu spoločnosti Bite-Back.

Pozoruhodný zoznam partnerov pre ceny zahŕňa Master Liveaboards, BSAC, Midlands Diving Chamber, Go Freediving a Blue Shark Snorkel, plus slávny fotograf Alex Mustard a umelci Scott Gleed a Olivier Leger. Okrem toho, Fourth Element a Nodus sledujú každý darovaný produkt a Bankside Hotel a Longleat Safari Park pridali do cenového banku zážitky z pozemného prostredia.

Graham Buckingham, riaditeľ kampane pre Bite-Back, povedal: „Zhromaždili sme skvelý rad cien na oslavu a finančnú zbierku pre našich 20.th výročie a dúfame, že to potápači rozpoznajú ako skvelú príležitosť podporiť naše kampane na rok 2025. Odporúčame každému potápačovi, ktorý sa stretol so žralokom, a každému potápačovi, ktorý sa chce stretnúť so žralokom, aby si kúpil lístok za 5 £ a investoval do našich iniciatív na ochranu žralokov.“

K dispozícii sú vstupenky tu do zajtrajšej polnoci (piatok 28. novembra). Víťaz každej kategórie bude informovaný 1. decembra 2024.