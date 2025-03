Margo Peytonová z Kids Sea Camp vyhlásila za priekopníčku roka podľa Beneath the Sea

Margo Peytonová, sila v pozadí Detský morský tábor, ocenenia nie sú cudzie a teraz bude mať ďalší 'gong', ktorý pridá do svojej rastúcej zbierky s oznámením, že ju spoločnosť Beneath the Sea vyhlásila za priekopníčku roka 2025.

Po uvedení do Medzinárodnej siene slávy potápania v roku 2024 prichádza toto najnovšie ocenenie spolu s mnohými ďalšími oceneniami, najmä cenou PADI za celoživotné dielo v roku 2020, cenou Reaching Out Award od DEMA a Diver of the Year from Beneath the Sea v roku 2018 a uvedením do Siene potápačov žien 2009.

Margo bola v popredí propagácie potápania ďalšej generácie už 25 rokov, inšpirovala viac ako 8,000 XNUMX mladých potápačov a ich rodín a významne prispela k podmorskému prieskumu a vzdelávaniu.