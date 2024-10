Ho, ho ho! Vobster Santas sa vracia v decembri

Vybaľte si svoj vianočný outfit alebo sa vyzdobte ako elf, jeden zo sobov alebo dokonca veselý snehuliak – Vobster Santas akcia je späť a sľubuje, že bude väčšia ako kedykoľvek predtým!

Pripojte sa 15. decembra k tímu Vobster Quay a desiatkam ďalších maškarných potápačov – rekord je 185 Santových potápačov naraziacich do vody – a vyzbierajte peniaze na dve cenné veci, Royal National Lifeboat Institution a Help for Heroes. Od svojho vzniku v roku 2007 vyzbierali Santa potápači vo Vobsteri viac ako 52,000 XNUMX libier.

„Je to už viac ako 17 rokov od prvého charitatívneho ponoru Santa Clausa na Vobster Quay a každý rok je toto podujatie stále väčšie a lepšie,“ nadchla majiteľka Vobster Quay Amy Stanton. „Vobster Santas je skvelý spôsob, ako môžu potápači vyjadriť veľké poďakovanie RNLI a Help For Heroes – dvom veľmi zaslúženým charitatívnym organizáciám blízkym našim srdcu.

„Sme nesmierne hrdí na všetko, čo Vobster Santas dosiahol, a dúfame, že ešte viac potápačov sa k tohtoročnej akcii v nedeľu 15. decembra zapojí. Som si istý, že dokážeme urobiť Vobster Santas 2024 tým najväčším!”

Brány sa otvoria o 7.30:9.30, o 10:XNUMX bude krátky ponor a potom všetci potápači vypadnú do vody o XNUMX:XNUMX.