Dobrovoľníci oslobodili uviazanú veľrybu v Skye

Veľrybu hrbáč zamotanú do lán na rybej farme Skye oslobodili dobrovoľníci z British Divers Marine Life Rescue.

BDMLR prvýkrát počul o trápení zvieraťa 7. januára o 30:XNUMX a v polovici popoludnia už na západný škótsky ostrov dorazili prví členovia jeho veľkého tímu na rozuzlenie veľrýb z celého Spojeného kráľovstva a cez noc sa k nim pridali ďalší.

Miestni zdravotníci BDMLR monitorovali 9-metrovú veľrybu a snažili sa zabezpečiť, aby sa k nej nepriblížili členovia verejnosti, zatiaľ čo lososová farma Organic Sea Harvest pozastavila svoju činnosť a pridelila zamestnancov, aby pomáhali pri záchranných prácach.

Underwater footage taken during the afternoon had revealed that what the team-members had originally taken to be a single loop of rope was in fact a double wrap, with one length around the whale’s head and another trapping its left pectoral plutva.

Zdalo sa, že to bude ťažká úloha ešte náročnejšia, pretože laná by sa museli postupne prerezávať, aby sa zabránilo odplávaniu veľryby s naviazanou šnúrou.

Dobrovoľníci dorazili na miesto v malom člne pri prvom svetle nasledujúci deň a zistili, že veľkosť veľryby, sila a pravdepodobná úroveň stresu by urobili neopatrný prístup nebezpečným.

OSH lososová farma pri Skye (OSH)

However, they managed to cut the sections of rope as planned, freeing the plutva and then the head, although it took until 10.30am to complete the work.

Spočiatku sa veľryba zdala byť príliš vyčerpaná na to, aby reagovala na svoju novoobjavenú slobodu. Potom sa vydala na sever, „silne plávala, potápala sa a vracala sa na hladinu“.

„Počas záchrany sa ukázalo, že veľryba bola už predtým zamotaná a niesla staré laná takého typu, aký nepoužíva Organic Sea Harvest,“ uviedla rybia farma. „Bolo to toto existujúce zamotané lano, ktoré sa zachytilo o kotvisko farmy, keď preplávalo.

„Našťastie tím BDMLR nielenže vyslobodil veľrybu z lososej farmy, ale dokázal ju oslobodiť aj od ostatných lán, ktoré niesol.

"Morské cicavce, vrátane delfínov a veľrýb, sú bežným javom v blízkosti lososích fariem, ale je veľmi zriedkavé, aby sa dostali do kontaktu s našimi lokalitami."

BDMLR vzdali hold aj pobrežnej stráži Škótska schéma uviaznutia morských živočíchov a operátorovi dronu Anthonymu Rigellovi za ich podporu počas toho, čo to opísalo ako „ťažkú ​​záchranu“.

