Zomrela britská legenda potápania pri vrakoch Jamie Powell

Britský vrakový potápač a priekopník v oblasti potápania so zmesnými plynmi Jamie Powell, ktorého súčasníci označili za „legendu technického potápania“, zomrel po ponore s rebreatherom počas 1. svetovej vojny. G42 stroskotanie torpédového člna v Doverskom prielive.

Powell sa vynoril po ponore, ktorý sa uskutočnil v hĺbke približne 50 m na odľahlom mieste v stredu 18. júna. Jeho ponor...počítačový Podľa ostatných potápačov na palube prebehol bezproblémovo, pričom úplná dekompresia prebehla normálne. Krátko po vyzlečení výstroja však hlásil bolesť ramena a bol mu podaný kyslík.

Keďže sa zdalo, že sa jeho stav zhoršuje, kapitán vydal žiadosť o okamžitú evakuáciu. Vrtuľník pobrežnej stráže previezol Powella do Kráľovskej londýnskej nemocnice, kde ho stabilizovali, a potom ho previezli do hyperbarickej komory v neďalekej nemocnici. Nemocnica Whipps Cross na ošetrenie kožného záhybu, ale nepodarilo sa mu zotaviť a bol vyhlásený za mŕtveho.

Plný posmrtne Vyšetrenie sa ešte len musí vykonať a prebieha vyšetrovanie, pričom pobrežná stráž si zadržala vybavenie potápača vrátane jeho dýchacieho prístroja s uzavretým okruhom.

Powell sa počas celej svojej slávnej potápačskej kariéry držal otvoreného okruhu až do tohto roku, kedy prešiel na rebreather.

Najláskavejšie z duší

„Celá komunita pokročilých/technicky zameraných potápačov ho poznala ako jednu z legiend tohto športu,“ povedal dlhoročný spoluhráč z potápačského tímu a kamarát Leigh Bishop, ktorý opisuje Powella ako svojho najlepšieho priateľa. „Všetci ho poznali ako skutočného gentlemana, jednu z najláskavejších duší, mentora a priateľa, pričom mnohí ho obdivovali nielen ako potápača, ale aj ako ľudskú bytosť.“

Powell zomrel, keď mal v polovici päťdesiatky a potápal sa od svojich štrnástich rokov. Ako člen britskej spoločnosti Starfish Enterprise, ktorá bola v 50. rokoch jedným z prvých tímov potápačov vrakov na svete so zmesnými plynmi, sa on a ostatní v skupine „naučili používať zmesové plyny sami, pretože keď sa chystali robiť to, čo robili, doslova neexistovali žiadne kurzy“, hovorí Bishop.

Jamie Powell skáče z Doveru v roku 2024 (Leigh Bishop)

V roku 1994 bol Powell členom prelomovej skupiny Polly a Simona Tapsonových Lusitania expedícia so zmesou plynov pri pobreží Írska. Potápal sa aj do hĺbky 120 metrov Britannic počas prvých rokov objavovania otvoreného okruhu gigantickýsesterská loď, pričom jeho matka aj manželka pôsobili ako podporné potápačky na expedícii do Grécka pod vedením Nicka Hopea v roku 1998.

Zúčastnil sa aj skorého prieskumu hlbokomorských vrakov, ako napríklad HMS. Affray, HMS Kráľ Edward VII, HMS Aboukir, HMS Hogue a HMS Cressy počas 1990. rokov XNUMX. storočia. „Potápal sa v stovkách panenských vrakov, ktoré nikto iný predtým v Lamanšskom prielive nevidel,“ hovorí Bishop. „Nebolo veľa kapitánov, ktorí by ho nepoznali a nerešpektovali.“

„Plymouthský komerčný potápač a inštruktor Tony Hillgrove ho považoval za možno najlepšieho potápača, akého kedy poznal, a americkí vrakoví potápači ako Gary Gentile, John Chatterton a Richie Kohler sa s ním všetci potápali a veľmi si ho vážili ako vrakového potápača a priateľa.“

„Jamie bol legendou počas celého môjho potápačského života,“ poznamenal inštruktor Kieran Hatton, zatiaľ čo Rick Ayrton dodal: „To je smutná správa – Jamie bol jednou z hviezd života vo svete potápania.“

„Tichá myš“

Bishop opisuje Jamieho Powella ako „tichú myšku“, pokiaľ išlo o mediálne zverejňovanie jeho podvodných úspechov: „Museli by ste to z neho vytiahnuť. Zarezervoval si potápačský charter a nikto by nikdy neuhádol, aké rozsiahle potápačské skúsenosti mal ten „druhý potápač na lodi“.

„Miloval históriu vraky a reštaurovanie artefaktov, na ktoré tak často narážal.

„V posledných rokoch objavil lásku k objavovaniu vrakov lodí v Doverskom prielive s novými priateľmi, pričom plytšie ponory lepšie vyhovovali jeho túžbe po dlhších časoch na dne. V skutočnosti si potápanie v neskoršom veku možno zamiloval viac ako kedykoľvek predtým.“

Powell žil v západnom Londýne a viac ako 30 rokov pracoval pre nákladnú dopravu British Airways na letisku Heathrow. Okrem potápania si užíval rybolov, škandinávsku thrashmetalovú hudbu a belgické pivo a bol známy svojimi charakteristickými fúzikmi, ktoré patrili k jeho zvyku obliekať sa ako anglický vidiecky gentleman.

Jamie Powell opúšťa svoju manželku Becky a dve dcéry – všetky si spoločne ako rodina užívali potápanie.

