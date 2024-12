Spojené kráľovstvo vyjadruje „vážne obavy“ o bezpečnosť potápačských člnov v Červenom mori

Pozornosti britských vládnych vyšetrovateľov neunikla nedávna séria katastrof na potápačských člnoch v Červenom mori.

Odbor vyšetrovania námorných nehôd (MAIB) práve zverejnila svoje obavy, pričom hlavný inšpektor námorných nehôd kapitán Andrew Moll napísal Egyptský úrad pre námornú bezpečnosť (EAMS), aby vyjadril svoje obavy a požiadal o plnú účasť na svojich vyšetrovaniach.

„Z dôkazov, ktoré MAIB doteraz získala, je dôvod na vážne obavy o bezpečnosť niektorých egyptských potápačských člnov operujúcich v Červenom mori,“ uvádza pobočka.

Moll, ktorý vstúpil do MAIB z Kráľovského námorníctva v roku 2005 a viedol jednotku ako hlavný inšpektor od roku 2018, je poverený skúmaním príčin námorných nehôd, zverejňovaním správ s bezpečnostnými odporúčaniami a cieľom zvýšiť povedomie o tom, ako k námorným nehodám dochádza.

Z množstva nedávnych incidentov egyptských potápačských lodí operujúcich v Červenom mori sa MAIB sústreďuje na tri, ktoré sa vyskytli za posledných 20 mesiacov a týkali sa občanov Spojeného kráľovstva.

Tieto sa týkali Kráľovná Carlton, ktorá sa prevrhla 24. apríla 2023, čo malo za následok, že plavidlo bolo opustené, ale všetci cestujúci a posádka boli zachránení; Hurikán, ktorý zachvátil požiar 11. júna 2023 smrťou troch štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva; a najnovšie Morský príbeh, ktorá sa prevrátila 25. novembra tohto roku.

MAIB uvádza, že potopenie malo za následok až 18 úmrtí alebo nezvestných osôb vrátane dvoch štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva. Divernet už predtým pochopil, že najnovší zoznam obetí je 11, pričom štyri telá sa našli a sedem osôb je nezvestných, a požiadal MAIB o objasnenie.

Sea Story (guvernorát Červeného mora)

Podľa protokolov Kódexu vyšetrovania nehôd Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) MAIB formálne zaregistrovala Spojené kráľovstvo ako „štát s podstatným záujmom“ v egyptskom bezpečnostnom vyšetrovaní týchto incidentov.

Ďalšie takéto prípady v Egyptskom Červenom mori z druhej polovice roku 2024, o ktorých boli tiež hlásené Divernet zahŕňal noran, ktorý sa vznietil dňa 6. novembra; Svádzanie, ktorý sa potopil dňa 24. októbra; a exocet, ktorý narazil na útes na 25 jún.

The MAIB says it is currently preparing a safety bulletin for publication, setting out the areas of concern that individuals intending to take a liveaboard diving dovolenka in the Red Sea region should take into account before booking.

