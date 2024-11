Dva známe potápačské liveboardy horia

Dve plavidlá dobre známe potápačom, jedno operujúce v Egyptskom Červenom mori a druhé na Maldivách, utrpeli údajne katastrofálne požiare.

Trojpodlažný noran, riadené Prieskumníci Červeného mora, is understood to have caught fire last night (6 November) while at Daedalus Reef, though the cause of the blaze is unknown. Guests and crew were evacuated from the boat and taken to Hurghada.

Na 36-metrovom mahagónovom trupe, postavenom v roku 2006, sa plavili severné aj južné trasy Červeného mora z Hurghady s pravidelnými týždňovými výletmi na juh bratov, Daedalov a Elphinstone. Ubytovalo sa v ňom až 24 hostí, so zázemím pre technických potápačov.

“Thankfully, all guests and crew were safely evacuated without any injuries, and everyone is now back on land,” said Red Sea Explorers in a statement. “Despite the swift and professional efforts of our crew the fire could not be contained, and we were unable to save mv noran.

“While the safety of our guests and crew is our foremost priority, the loss of MV noran is profoundly felt. She was not just a vessel; she was a home, both for us and for the many guests who shared unforgettable journeys aboard her.

“We have been deeply moved by the outpouring of kind and supportive messages from our clients and business partners. These condolences bring warmth on a difficult day, and we are incredibly grateful for the compassion shown by our community.

“Our team is working diligently to find solutions for guests who have bookings on mv noran for the remainder of the season. We will be reaching out to each agent and customer as soon as possible with further information.”

Blue Voyager was on break

Na Maldivách medzitým 37m oceľový trup Modrý Voyager, riadené Master Liveaboards, zachvátil požiar dnes (7. novembra) v skorých ranných hodinách počas údržbovej prestávky v prístave Hulhumalé neďaleko hlavného mesta Malé – takže neboli zapojení žiadni hosťujúci potápači a nedošlo k žiadnym ďalším obetiam.

Ocenený Modrý Voyager bol postavený v roku 2001 a vo svojich troch apartmánoch a 26 kajutách mohol prepraviť 10 hostí. Bolo to jediné plavidlo z kapitánskej flotily operujúcej na Maldivách.

"Po pokuse dostať oheň pod kontrolu celá posádka loď bezpečne evakuovala," uviedol Master Liveaboards. „Problémy spôsobené požiarom už vyhodnocujeme na nadchádzajúcich výjazdoch. Hostia, ktorých sa to pravdepodobne týka, budú včas kontaktovaní.

"Uľavilo sa nám, že tento incident nebol vážnejší a že každý, kto bol na palube, je v bezpečí."

This article has been updated to include Red Sea Explorers’ statement.

