Súd s titánom: Rush sa považoval za „individuálneho génia“ v hlbokom potápaní

Francúzsky potápač Paul-Henri Nargeolet mal za sebou ďalšie ponory gigantický než ktorýkoľvek iný človek, toľko, že bol známy ako „Pán Titanic“.

Takže keď on a štyri ďalšie posádky zomreli na palube experimentálneho Titán ponoril minulý rok, bolo prekvapením, že so svojimi skúsenosťami sa podujal pôsobiť ako navigátor na turistickom výlete OceanGate k hlboko ležiacemu vraku.

Teraz rodina Nargeolet tvrdí, že OceanGate a jej zosnulý zakladateľ a generálny riaditeľ Richard Stockton Rush, ktorý pilotoval plavidlo s uhlíkovými vláknami, keď 18. júna 2023 zmizlo, zámerne oklamali bývalého veliteľa námorníctva, aby sa domnieval, že Titán bolo bezpečnejšie ako bolo.

Tvrdia tiež, že na rozdiel od skorších správ, že obyvatelia nič nevedeli kedy Titán implodovali, v skutočnosti by boli vopred varovaní pred hroziacim nebezpečenstvom a v posledných chvíľach by utrpeli „duševné utrpenie“.

Rodina teraz začala súdny proces za 50 miliónov USD proti spoločnosti Rush, OceanGate a ďalším subjektom zapojeným do vývoja. Titán, žiadajúc, aby okolnosti smrteľného incidentu boli posúdené pred porotou.

Titán stratila kontakt so svojou podpornou loďou dve hodiny po opustení povrchu a veľmi propagovaná hlbokomorská pátracia a záchranná misia pokračovalo štyri dni, kým sa trosky našli menej ako 300 metrov od gigantickýv hĺbke 3.8 km.

V súdnom spore rodina tvrdí, že Rush bol podľa všetkého hrdý na to, že opovrhoval priemyselnými štandardmi a aktívne si o sebe pestoval imidž „ako „samostatného génia“ sveta hlbokomorského potápania.

V minulosti kritizoval americkú legislatívu o bezpečnosti osobných lodí, pretože „zbytočne uprednostňovala bezpečnosť cestujúcich pred komerčnými inováciami“.

Titán ponorné – titánová kupola, trup z uhlíkových vlákien (OceanGate)

His approach was allegedly typified by use of a cheap Logitech videa-game controller to pilot Titán. Používané „moderné, bezdrôtové elektronické systémy“, na rozdiel od tých, ktoré boli použité pri akomkoľvek predchádzajúcom ponornom zariadení, sa spoliehali na to, že zdroj energie zostane neprerušený, hovorí rodina.

Žaloba bola podaná 13. augusta na Najvyššom súde vo Washingtone pre okres King. Spoločnosť OceanGate sídlila v tomto štáte predtým, ako po katastrofe pozastavila všetky svoje operácie.

"Pretrvávajúca neopatrnosť"

„Katastrofická implózia, ktorá si vyžiadala Nargeoletov život, bola priamo spôsobená pretrvávajúcou nedbanlivosťou, ľahkomyseľnosťou a nedbanlivosťou OceanGate, Rush a ďalších obžalovaných pri ich návrhu, konštrukcii a prevádzke. Titán,“ uvádzajú žalobcovia.

„Nargeolet možno zomrel pri tom, čo miloval, okrem svojej smrti – a smrti toho druhého Titán členovia posádky – bolo nesprávne.“ The gigantický expert vykonal 37 zostupov na Titanic od roku 1987, väčšinou pracoval pre záchranu RMS Titanic Inc získavať artefakty pre svoje výstavy.

Zomrel po boku Rusha a platiacich pasažierov britského miliardára Hamisha Hardinga, pakistansko-britského podnikateľa Shahzada Dawooda a jeho syna Sulaimana. Spoločnosť OceanGate od nich požadovala, aby podpísali zrieknutie sa zodpovednosti, v ktorom by uznali riziká expedície pred jej začiatkom.

"V súdnom spore sme tvrdili, že Stockton Rush bol transparentný o všetkých problémoch, ktoré sa s ním vyskytli." Titán, rovnako ako predchádzajúce, podobné modely, niekto taký skúsený a znalý ako PH Nargeolet by sa nezúčastnil,“ hovorí Matt Shaffer, právnik zastupujúci rodinu.

Inžinieri pre námornú bezpečnosť pobrežnej stráže skúmajú získaný zadný titánový uzáver z Titanu (US National Transportation Safety Board)

Ďalší z právnikov, Tony Buzbee, uviedol: „Myslím si, že je výstižné, že aj keď Washingtonská univerzita a Boeing mali kľúčové úlohy pri navrhovaní predchádzajúcich, ale podobných verzií TitánObaja nedávno odmietli akúkoľvek účasť na ponornom modeli, ktorý implodoval.“

Bezpečnostný záznam

Hlbokomorské ponorky sa vo všeobecnosti tešili dobrému bezpečnostnému záznamu, ale zvyčajne sú vyrobené z pevného titánu a nie z titánu pripojeného k ľahkému telu z uhlíkových vlákien, ako sa používa napr. Titán.

Niektorí odborníci a potenciálni cestujúci mali verejne kritizoval dizajn ponorky dlho pred cestou, ako bolo uvedené v predchádzajúcich príbehoch DivernetRush však ich námietky zamietol, keď sa snažil presvedčiť hlbokomorských turistov, aby zaplatili až 250,000 XNUMX USD za návštevu gigantický miesto.

Vraj tvrdil, že namontoval pokročilý akustický bezpečnostný systém, ktorý by varoval Titánpasažieri by mali prasknúť trup pod tlakom, ale mechanizmus navrhnutý tak, aby zhodil balast a priniesol Titán zálohovanie v prípade núdze vraj zlyhalo.

„Podľa odhadov odborníkov by pokračovali v zostupe, s plným vedomím nezvratných zlyhaní plavidla, zažívali by hrôzu a duševné utrpenie pred Titán nakoniec imploduje,“ tvrdí žaloba.

Spolu s OceanGate a Rush sú ako obžalovaní bývalí inžinieri spoločnosti Tony Nissen a Hydrospace Group, Janicki Industries a Electroimpact, spoločnosti, o ktorých sa hovorí, že sa podieľali na navrhovaní a výrobe. Titán.

