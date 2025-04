Plavidlo na Červenom mori opustené po náraze na útes

Potápačská loď pri Červenom mori Firebird, prevádzkovaná spoločnosťou Into The Blue so sídlom v Hurghade, musela byť evakuovaná po náraze na útes severne od Sharm el Sheikhu, aj keď sa zatiaľ nepredpokladá, že by sa potopil. Loď smerovala na sever po Akabskom zálive smerom k Dahabu.

O kolízii informovala egyptská komora potápania a vodných športov (CDWS), ktorý spôsobil na plavidle „značnú škodu“, došlo 1. apríla okolo 20:XNUMX. Všetkých sedem hostí a sedem členov posádky bolo údajne v bezpečí a v poriadku.

CDWS prijalo tiesňové volanie okolo 1.30, kedy už bola loď podľa Into The Blue evakuovaná. Komora informovala regionálne námorné a pozemné pohotovostné služby, aby sa dostavili na miesto udalosti.

„Vďaka rýchlej a profesionálnej reakcii našej posádky a potápačského sprievodcu boli všetci hostia bezpečne evakuovaní do 16 minút spolu so svojimi pasmi a základnými vecami,“ informoval Into The Blue. „Hostia boli okamžite premiestnení na pevninu a sprevádzali ich sprievodcovia.

"Po úspešnej evakuácii hostí boli naši členovia posádky tiež bezpečne evakuovaní po zabezpečení ďalších osobných vecí a vybavenia."

Pohotovostné služby sa objavili medzi 2.30:3 a XNUMX:XNUMX, aby podporili operáciu a „zaistili hladký presun všetkých do neďalekého hotela na odpočinok a bezpečnosť“.

Kapacita pre 16

„Postavený potápačmi pre potápačov“ v roku 2003 a prepracovaný v roku 2019, 32m Firebird mala kapacitu až 16 hostí v ôsmich chatkách. Viezol dva zverokruhy, ako aj dva záchranné člny s kapacitou 25 osôb.

Funguje aj spoločnosť Into The Blue, ktorá bola premenovaná len vo februári na Deep Blue Cruises Firebirdsesterská nádoba Buřňák a 50 m Katana.

Firebird hostí presúvali do hotelového ubytovania v Hurghade, aby čakali na odlet do svojich domovských krajín. Podľa CDWS boli štyria hostia Nemci, jeden Švajčiar a ďalší dvaja potápači Egypťania.

Into The Blue uviedla, že spolupracovala s úradmi na záchrane všetkého, čo sa ešte dalo získať Firebird. "Ďakujeme úradom a nášmu špecializovanému tímu za ich výnimočné zvládnutie situácie a naďalej sa zaväzujeme k bezpečnosti a blahu všetkých, ktorí sa plavia s nami," uviedlo.

The incident is the latest in a string of Red Sea dive-boat disasters that have prompted calls for the regional regulátory to tighten up on their enforcement of tourist-boat safety measures – including from the UK's own Odbor vyšetrovania námorných nehôd. Vydalo svoje vlastné bezpečnostný bulletin pre britských turistov využívajúcich plavidlá Červeného mora.

CDWS hovorí, že príčinou Firebird Incident teraz vyšetruje ministerstvo cestovného ruchu a ďalšie orgány, hoci zistenia a závery mnohých takýchto vyšetrovaní oznámených v oblasti Červeného mora sa zverejňujú len zriedka.

