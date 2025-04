Rýchlo uvažujúci potápačský profesionál zachráni pilota pred požiarom

@sennacher

#askmark Dobrý deň, ohľadom DSMB. Nie som žiadny odborník a normálne to nasadím správne. Tento víkend sme sa potopili vo veľmi silnom prúde a pri nasadzovaní (nafukovaní úst) takmer strácam dych, keďže sa mi trochu zamotal na reg. Tak ma to vystrašilo. Existuje nejaký druh „malého valca“, aby som udržal môj reg v ústach, aby som ho nasadil bezpečnejšie? Neskúšal som to urobiť s mojím LPI... ale predpokladám, že by sa to tiež zamotalo.

Vďaka

