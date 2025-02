Smrť hudobníka pri potápaní: chybná regulácia alebo choroba súvisiaca s alkoholom?

Konečný verdikt sa teraz očakáva v máji po ukončení rozšíreného vyšetrovania smrti britského hudobného producenta v Austrálii v roku 2019 pri potápaní.

Koroner zvažuje dôkazy po posledných dňoch pojednávania, ktoré sa minulý týždeň sústredilo na kameň úrazu chýbajúcich servisných denníkov regulátora prenájmu, ktorý používa potápač.

Karl Bareham (37) zomrel pri potápaní v Byron Bay neďaleko Brisbane v Novom Južnom Walese. A Vyšetrovanie v Spojenom kráľovstve v marci 2020 bola odročená, ako bolo v tom čase oznámené Divernet, po tom, čo koroner zo Suffolku počul, že austrálske úrady stále vyšetrujú potápačské vybavenie, ktoré Bareham používal, a okolnosti incidentu.

To, čo malo byť päťdňové pojednávanie, sa začalo na súde koronera v Sydney v decembri 2024 a po predĺžení sa skončilo až teraz s otázkou, či za Barehamovu smrť bola zodpovedná chybná potápačská výstroj alebo základné zdravotné problémy súvisiace s alkoholizmom. Konanie bolo oznámené v Poručník.

Bareham, bývalý gitarista, sa stal producentom a zvukovým inžinierom kanadského speváka a skladateľa Dallasa Greena a jeho skupiny. Mesto a farba. V Toronte pôsobil 16 rokov.

Do Austrálie dorazili na vystúpenie na festivale v Brisbane neskôr v mesiaci a rekreačný potápačský čln bol rezervovaný na nasledujúci deň, 24. septembra.

Bareham bol fyzicky mimo kondíciu a celkovo deprimovaný, hoci pri príchode bol v dobrej nálade, povedal nám zástupca štátneho koronera NSW David O'Neil.

Výrobca s kvalifikáciou PADI predtým vykonal 21 ponorov a v to ráno absolvoval opakovací kurz s PADI 5* potápačským centrom Sundive Byron Bay, predtým ako sa vydal 2.5 km od pobrežia na potápanie v prírodnej rezervácii Nguthungulli Julian Rocks.

Bol pokojný a slnečný deň. Barehamov vodič aj potápačský sprievodca Yuko Inagaki povedali, že v jeho dychu zistili alkohol, ale koronerovi bolo povedané, že hoci mohol byť obesený alebo ovplyvnený pásmovým oneskorením, nezdalo sa, že by bol nepriaznivo ovplyvnený. Sundive údajne uplatňuje politiku zákazu alkoholu pre potápačov.

Osudný ponor

Inagaki spočiatku viedol dva páry kamarátov, jedným z nich bol Bareham a inštruktor Sundive Andrew Nieuwenhof.

Nieuwenhof povedal, že si v Barehamovom dychu nevšimol alkohol, ani ho nepovažoval za intoxikovaného a uviedol, že horlivo kontroloval svoje vybavenie vrátane regulátora.

Keď sa Nieuwenhof dostal na morské dno, zbadal Inagakiho, ako pomáha Barehamovi so zjavnými problémami s vyrovnávaním. Inštruktor sa preto presunul do škôlky s druhou dvojicou kamarátov s vedomím, že Inagaki je s Barehamom, a keď sa nabudúce otočil, aby skontroloval, videl dvojicu stúpať.

Inagaki potvrdil, že Bareham naznačil, že má problémy s vyrovnaním pri zostupe a potom s kontrolou nadnášania, ale potom, čo mu poskytla pomoc, signalizoval OK.

Smerovali do škôlky, ale keď Inagaki nabudúce uvidel Barehama, ležal 4 metre od neho tvárou nahor na morskom dne, čiastočne zakrytý kameňom. Priplávala a videla, že jeho regulátor bol vypustený z úst.

Inagaki sa neúspešne pokúsil obnoviť regulátor a zdvihol Barehama, aby núdzovo vystúpil. Pokusy o jeho resuscitáciu na povrchu zlyhali a na pláži Pass bol vyhlásený za mŕtveho okolo poludnia.

Priesmyk, Byron Bay (Andy Hay)

Servis regulátora

Svedok v oblasti potápania pri vyšetrovaní povedal, že hoci každý potreboval vedieť, kto je ich kamarát, systém nezlyhal, pretože Inagaki skutočne prevzal túto úlohu od Nieuwenhofa a nedošlo k žiadnemu oddeleniu od skupiny.

Koroner sa dopočul, že druhý stupeň Mares, ktorého si Bareham najal zo Sundive, mal roztrhané výstupky náustku. Nebolo jasné, či boli poškodené pred ponorom, hoci Inagaki si to nemyslel. Potápač ich mohol prehrýzť, ak by utrpel záchvat.

Policajný potápač zistil, že praskanie na regulátore je nezvyčajne vysoké a povedal, že z hĺbky viac ako 9 metrov bolo podstatne ťažšie dýchať, takže potápanie je nebezpečné.

Servisný technik ohodnotil snahu o praskanie ako takmer dvojnásobok spodného odporúčaného limitu a odmietol návrh Sundive, že to mohlo byť spôsobené neskôr soľou alebo pieskom z pláže.

Záznam zariadenia Sundive z takmer piatich mesiacov pred smrteľným úrazom uvádzal, že druhý stupeň bol netesný, ale bol ručne vyladený Stephanie Ringsovou, zamestnankyňou Sundive, ktorá nebola kvalifikovaným technikom a dokončila iba polovicu kurzu schváleného spoločnosťou Mares.

Rings tvrdil, že bola vyškolená subdodávateľským a certifikovaným technikom Sundive Tomom Hughesom a že v tom čase dohliadal na jej servisnú prácu, hoci Hughes, ktorý sa objavil v spoločnosti, poprel, že by ju školil alebo dohliadal na jej prácu.

Ringsová uviedla, že túto rutinu na Barehamovom regulátore vykonala odhadom 20-krát predtým, pričom nenastali žiadne problémy.

Regulačné orgány spoločnosti Mares požadovali servis po každých 100 ponoroch alebo ročne, pričom hlavný servis sa vykonal každých 200 ponorov alebo dva roky. Regulátory Sundive boli servisované raz ročne, ale spoločnosť odmietla ako „veľmi nepravdepodobné“ návrh, že by sa počas tohto obdobia mohli použiť až 200-krát.

Hughes potvrdil, že záznamy o údržbe spoločnosti Sundive boli nepresné, pokiaľ ide o to, kedy a ako často bolo zariadenie použité.

Čoskoro po Barehamovej smrti spolurežisér Sundive David Robinson poskytol polícii fotografiu jedinej stránky zo služobného denníka regulátora. Ukázalo sa, že Rings vyladil Barehamov regulátor 2. mája 2019.

Sundive však nemohol súdu ukázať úplný denník a nenašiel sa v potápačskom centre. Vlastný právny zástupca spoločnosti Rings chcel vedieť, prečo nebol poskytnutý žiadny dôkaz o tom, že regulátor nebol od začiatku mája opäť v servise.

Robinson neposkytol žiadne vysvetlenie, keď sa ho koroner opýtal, či zatajil záznamy z vyšetrovania.

Lekárske posudky

Odborní lekárski svedkovia sa domnievali, že aj keď práca s dýchaním mohla byť zvýšená na regulátore prenájmu, pre väčšinu potápačov by to bolo zvládnuteľné a že Bareham by sa dokázal vynoriť, keby to bol jeho jediný problém.

Zistilo sa, že hladina alkoholu v krvi potápača je ekvivalentná dvom nápojom, pravdepodobne z predchádzajúcej noci.

Traja lekári, ktorí poskytli dôkazy, súhlasili s tým, že Barehamov alkoholizmus a súvisiace ochorenie spôsobili, že bol náchylný na zdravotnú príhodu, ktorá sa spustila pri ponorení, ale ich teórie o skutočnej príčine smrti siahali od ponoreného pľúcneho edému (IPO) až po záchvat abstinenčného syndrómu, ktorý viedol k utopeniu.

Uvádza sa, že Bareham mal ochorenie pečene spôsobené nadmerným pitím a mohol trpieť aj kardiomyopatiou alebo ochorením srdcového svalu, vďaka čomu bol náchylnejší na IPO (vnútorné utopenie). To by ho priviedlo do hypoxie a následne do bezvedomia.

Potápač bol neschopný tak náhle, že sa považovalo za pravdepodobné, že sa utopil po náhlej srdcovej príhode alebo záchvate, čo spôsobilo, že v panike vytiahol alebo náhodne stratil regulátor.

