Od obete uhryznutia žralokom po paralympionika – za 15 mesiacov

V máji minulého roku 22-ročný Ali Truwit šnorchloval z lode na ostrovoch Turks & Caicos so spoluplavkyňou z tímu Yale University Sophie Pilkinton.

Priatelia si užívali prázdniny, aby oslávili svoje promócie – no v tomto bode nabral výlet temný spád.

Táto oblasť nebola známa žralokmi, ale to, o čom sa neskôr myslelo, že to bol žralok býk, sa zrazu priblížil „a začal na nás útočiť a agresívne do nás narážať a narážať do nás zdola“, ako povedal Truwit pre NBC News.

"Bojovali sme, strkali a kopali, ale dosť rýchlo mi to dostalo nohu do úst. A ďalšia vec, ktorú som vedel, bolo, že mi to odhryzlo chodidlo a časť nohy.“

Teraz, sotva 15 mesiacov po traumatickom stretnutí, sa Truwit pripravuje na účasť v troch medzinárodných pretekoch s americkým tímom na parížskych paralympijských hrách.

Keď žralok krúžil, do popredia sa dostal práve Truwitov plavecký tréning. "V zlomku sekundy sme sa rozhodli plávať ako o život, zhruba 75 yardov vo vode otvoreného oceánu späť k člnu," povedala.

Obe ženy sa dostali do bezpečia lode, kde Pilkinton, v akcii Truwit za záchranu jej života, zastavil krvácanie turniketom.

Previezli ju do nemocnice na urgentné ošetrenie a potom ju previezli späť do USA na operáciu. Podstúpila tri operácie: dve v Miami na boj s infekciou a potom v New Yorku, na jej 23. narodeniny, jej amputovali ľavú nohu pod kolenom.

Otrasné spomienky

Časť Truwitovej rehabilitácie zahŕňala prácu v bazéne a pomáhal jej bývalý vysokoškolský tréner plávania Jamie Barone. Dostať sa späť do vody, dokonca aj rodinný bazén v Dariene, Connecticut, sa spočiatku ukázalo ako psychologicky náročné, pretože zvuky ponorenia a špliechania by vyvolali trýznivé spomienky na stretnutie so žralokmi.

Barone opísala Truwit ako „najtvrdšieho pracovníka, akého som kedy stretla“, hovorí, že nikdy nevynechala ani deň cvičenia, pričom spomienky a nepohodlie zmenšujú, čím tvrdšie pracovala.

Aj keď jej pôvodným cieľom bolo jednoducho naučiť sa používať protetickú nohu a získať späť svoju silu, v decembri Truwit už plávala voľným spôsobom a znakom na národných majstrovstvách USA v paralympijskom plávaní v Orlande na Floride – a získala medailu.

Nápady súťažiť na paralympiáde v Los Angeles v roku 2028 potom ustúpili ambicióznejšej ceste do Paríža v roku 2024.

Stále súťažne pláva – Ali Truwit

Truwit v apríli tohto roku zaplával na medzinárodných pretekoch v Portugalsku 400 m voľný spôsob v kategórii S10 pre plavcov s telesným postihnutím kĺbov. Potom na skúškach koncom júna vyhrala podujatia, ktoré ju kvalifikovali do amerického paralympijského tímu – 400 m a 100 m voľný spôsob a 100 m znak.

Stať sa bezpečným pre vodu

Truwit si našiel čas aj na spustenie nadácie s názvom Stronger Than You Think. „Pochopila som, aká drahá je protetika a ako málo sa na ňu vzťahuje poistenie,“ hovorí. „Tiež som si pripomenul, aké dôležité bolo pre moje prežitie byť schopným plavcom.

"Začal som Silnejšie, než si myslíte pomôcť ľuďom, ktorí potrebujú finančnú pomoc s ich protetikou, ako aj pomôcť ľuďom stať sa bezpečnými voči vode.“

Guvernér štátu Connecticut označil plavca za „inšpiratívneho“ a určil zajtrajší deň (28. augusta), deň začiatku paralympiády, za Deň Aliho Truwita v štáte.

"Som jedinečný v tom, že ma napadol žralok, ale nie som výnimočný v tom, že všetci prežívame ťažkosti, traumu a ťažké časy v živote a všetci máme schopnosť vstať," povedal Truwit pre NBC.

Aj na Divernete: 'FREAK EVENT': SNORKELLER HRAJE Uhryznutie žraloka, OCEANIC WHITETIP SHARK KRYSE KONKURENČNÝ FREEDIVER, STUART COVE VYŠETRUJE PO POKUSNUTÍ ŽRALOKA Chlapca, ZNAMENÁ MENEJ Uhryznutie Žralokmi MENEJ ŽRALOKOV?