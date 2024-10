Egyptský liveboard sa potápa hlboko na juhu

Živá loď sa potopila v ďalekom južnom Egypte v Červenom mori po tom, ako sa zdalo, že jej kapitán nerešpektoval varovania pred nepriaznivým počasím. 18 potápačským hosťom sa podarilo z lode utiecť spolu s posádkou, no väčšina musela opustiť svoj majetok a následne strávila asi osem hodín unášaná na malých člnoch.

K incidentu došlo v skorých ranných hodinách 24. októbra, v polovici charterovej plavby z Hamata. 30 miliónov vo vlastníctve Egypta Svádzanie, plavidlo s tromi dvojposchodovými a šiestimi dvojposchodovými kabínami na spodnej palube, podnikalo potápačské aj kitesurfingové výlety.

Tú noc bolo hlásené, že väčšina plavidiel, vrátane plavidiel, poslúchla varovania pred búrlivým počasím a vysokými vlnami a zostala ďalej na sever v chránenejšej oblasti Sataya Reef.

Svádzaniesa však plavila až k útesu Elba pri hraniciach so Sudánom, kde sa predpokladá, že plavidlo s dreveným trupom spôsobilo únik.

Loď si prenajala na výlet „hlboko na juh“ skupina potápačov z krajiny Laval Subaqua Club v severozápadnom Francúzsku. Dvaja z jediných štyroch členov, ktorým sa pri potopení podarilo zachrániť svoje pasy, sa minulý víkend vrátili do Francúzska a o incidente hovorili France Info.

Zvláštny uhol

Prvé štyri dni potápania zo Seaduction boli „nádherné“

Bývalý prezident klubu François Paillard a asistent pokladníka Philippe Galodé uviedli, že výlet bol dohodnutý na potápačskej show v januári. Skupina dorazila do Egypta 18. októbra a Paillard opísal ich prvé štyri dni potápania ako „veľkolepé“.

Galodé povedal, že driemal okolo 3:2, keď sa jeho priateľ spýtal, či si myslí, že loď leží pod zvláštnym uhlom. "Išiel som hore, aby som zistil, čo sa deje," povedal. "Podľa kapitána bolo všetko pod kontrolou." Ďalší hostia neskôr povedali, že si zoznam všimli už o XNUMX:XNUMX.

"Po pol hodine sa loď začala veľmi vážne triasť," povedal Paillard. „Začali sme vyzliekať záchranné vesty v domnení, že sa to nezlepší, bez ohľadu na to, čo povedal kapitán. Nakoniec sme urobili to, čo kapitán neurobil, teda pripraviť sa na evakuáciu.

O 3.30:XNUMX voda v kabíne stúpala, povedal Paillard. "Všetci sme boli zachránení na poslednú chvíľu - loď sa prudko nakláňala a potom sa úplne prevrátila." Bola to panika, všetci skočili do vody.“ Všetkým potápačom sa podarilo obliecť si záchranné vesty, ale len málo z nich malo čas sa obliecť, získať pasy, telefóny, hotovosť alebo akýkoľvek iný osobný majetok.

Paillard poznamenal, že 10 členov posádky sa riadilo kapitánovými príkazmi, ale „nie sú to ostrieľaní námorníci“.

Pozorované z vlečnej siete

Živá paluba niesla dve 5m RIB, ale zdá sa, že bol čas na spustenie iba jedného z nich a jedného alebo viacerých zo štyroch záchranných člnov. Uprostred silných vĺn sa ukázalo, že na udržanie sa nad vodou je potrebné neustále zachraňovať.

Tí, ktorí prežili, strávili osem hodín unášaní, kým si trawler všimol oranžový kryt záchranného člna a dokázal ich priviesť na palubu a poskytnúť im teplé oblečenie. Neskôr ich premiestnili na námorné hliadkové plavidlo, ktoré ich priviezlo na breh, odkiaľ ich odviezli autobusom do hotela v Hurghade, pričom len jeden z nich dorazil ráno 25. októbra.

14 potápačov, ktorí stratili pasy a veci, čakalo na francúzsky konzulát v Káhire, aby urobil potrebné opatrenia, aby im umožnil vycestovať, ale boli varovaní, že sa to nemusí stať skôr ako zajtra (30. októbra).

"Konzul ich požiadal, aby okamžite podnikli kroky so svojimi poisťovňami, ale nemôžu nič urobiť," povedala Nelly Lerouxová. France Bleu, povedala o svojom 59-ročnom manželovi Pascalovi. "Neostáva im nič. Môj manžel nemá ani topánky na nohách. Trauma je stále veľmi významná – len mi povedal, že má spomienky a že nemôže spať.“

Claire Penardová, súčasná prezidentka potápačského klubu, stále čakala na repatriáciu, keď to povedala France Info že úroveň byrokracie sťažila tento proces. "Je to mimoriadne ťažké," povedala, "a evakuácia lode bola pre nás všetkých obzvlášť traumatická, pretože sme si naozaj mysleli, že zomrieme."

Egyptské Komora potápania a vodných športov Hovoril som Divernet: „Nešťastná udalosť z Svádzanie liveaboard je v súčasnosti vyšetrovaný príslušnými orgánmi.“ Divernet sa obrátil na prevádzkovateľa Svádzanie pre komentár.

