Úmrtia pri potápaní, hovorí BSAC – má však aj dobré správy

Čím viac ponorov sa uskutoční, tým viac incidentov pravdepodobne nastane, a keď sa úrovne potápačskej aktivity úplne vrátili na úroveň pred pandémiou v kalendárnom roku 2023, v dôsledku deviatich samostatných incidentov došlo k deviatim úmrtiam. Tak hovorí British Sub-Aqua Club (BSAC) vo svojom práve zverejnenom Výročná správa o incidente pri potápaní za minulý rok.

BSAC varuje, že analýza 355 potápačských incidentov hlásených v roku 2023 (242 v Spojenom kráľovstve a 113 v zámorí) zdôrazňuje, že skúsenosti a kvalifikácia nemusia nikoho nevyhnutne chrániť pred obeťou pri potápačskom incidente.

Zdôrazňujúc, že ​​ide o veľký nárast počtu obetí Dive Leader v porovnaní s potápačmi s inou kvalifikáciou v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. BSAC si nie je istý, prečo by to tak malo byť, vzhľadom na to, že nedošlo k žiadnemu výraznému zvýšeniu počtu potápačov s kvalifikáciou.

Celkový počet incidentov v Spojenom kráľovstve bol vyšší ako v správe z roku 2022, zhrnuté on Divernet minulý rok. V tom roku sa vyskytlo 248 incidentov, z toho 182 v Spojenom kráľovstve, ale iba šesť úmrtí, čo je najnižší počet zaznamenaný v bežnom roku potápania od roku 1977 a prudko klesol zo 16 v roku 2021.

Ako obvykle, správa zdôrazňuje, že množstvo incidentov by sa dalo obísť, ak by zúčastnení dodržiavali základné princípy bezpečného potápania.

Pozoruhodne statické

Výročné správy BSAC o potápačských incidentoch sa získavajú od všetkých agentúr pre výcvik potápačov s cieľom podporiť bezpečnosť potápačov a pomôcť pochopiť a riadiť trendy. Zahŕňajú správy o každom z incidentov.

Správy od individuálnych rekreačných potápačov sú doplnené o oficiálne údaje od agentúry Maritime & Coastguard Agency, RNLI, MO, PADI EMEA, databázy Water Incident Database a RoSPA, ako aj mediálnych vlečných sietí.

„Počet incidentov v Spojenom kráľovstve hlásených od roku 2014 zostal pozoruhodne statický okrem roku pandémie, keď obmedzenia potápačských aktivít ovplyvnili počet zaznamenaných incidentov,“ uvádza správa.

Zjavný nárast hlásení o incidentoch v rokoch 2019 a 2023 súvisí s výrazným nárastom zámorských hlásení, ktorým podľa BSAC v minulom roku dominovali zlyhania remienkov na maskách a plutvách. Poukázalo to buď na dôkladnejšie vykazovanie, alebo na problém s údržbou súpravy. Opotrebenie remienkov môže byť pravdepodobnejšie v teplejšom podnebí.

Po roku 2022 došlo k zníženiu počtu incidentov, ktoré sa začali na povrchu, a zvýšil sa počet, pri ktorých neboli známe počiatočné a maximálne hĺbky.

V septembri 2023 zažilo Spojené kráľovstvo mimoriadne teplé počasie a slabý vietor. Tým sa efektívne predĺžila potápačská sezóna a neskôr v priebehu roka sa odohralo viac incidentov ako zvyčajne.

Záchranný čln na pátracom a záchrannom cvičení (RNLI)

September sa ukázal byť mimoriadne vyťažený pre záchranné zložky pomáhajúce potápačom. Záchranné člny RNLI boli povolané na pomoc pri záchrane potápačov 37-krát, v 29 prípadoch v období od mája do septembra, zatiaľ čo helikoptéry boli nasadené 30-krát, hoci len osem z nich bolo v letných mesiacoch.

Potvrdili sa závery z predchádzajúcich rokov, že v súčasnosti je hlásených menej prípadov DCI a rýchlych výstupov. Tam, kde sa vyskytne DCI, je menej pravdepodobné, že bude spojená s potápaním hlbšie ako 30 m, rýchlymi výstupmi alebo zmeškanými zastávkami, a to sa považuje za pravdepodobný úspech tréningu s väčším dôrazom na kontrolu vztlaku a plánovanie ponorov, ako tomu bolo kedysi.

informovanosť o IPO

Ďalšou pozitívnou správou je, že potápači si čoraz viac uvedomujú symptómy a nebezpečenstvo imerzného pľúcneho edému (IPO), opatrenia, ktoré treba podniknúť, ak sa u nich alebo iných vyskytne, a potrebu vyhýbať sa návratu do vody po podozrení na incident, kým sa neohlási. zdravotne spôsobilý na to. BSAC opäť veľa z toho pripisuje zlepšeniam v školiacich programoch.

Školiaca agentúra tvrdí, že vylepšila svoj proces identifikácie kritérií, ktoré naznačujú, že IPO je relevantné pre incident. Uvedomenie si tohto stavu je hlavnou formou obrany: „Rovnako ako potápači a šnorchléri, aj plavcom na voľnej vode sa teraz odporúča, aby neplávali sami, a ako komunita si čoraz viac uvedomujú riziko IPO,“ uvádza správa.

Priemerný vek deviatich úmrtí v roku 2023 bol 58 rokov a za posledných 10 rokov bol priemerný vek potápačov, ktorí zomreli, o 8.5 roka starší ako vtedajšia potápačská populácia, čo naznačuje, že vek je silným faktorom prežitia.

BSAC poznamenáva, že kým priemerný vek nie-počet obetí zaznamenaných v databáze incidentov za tých 10 rokov narastá, v roku 2023 sa prvýkrát znížil na 44 rokov.

Vybavený na záchranu

Ďalšou povzbudivou správou je zistenie, že keď je potrebná záchrana, potápači sú schopní nasadiť techniky na vytiahnutie zranených na povrch a vykonať resuscitáciu s účinnosťou, ktorá presahuje očakávania úspechu v iných neklinických prostrediach.

Ilustruje to skutočnosť, že v 83 % prípadov použitie alternatívneho zdroja vzduchu viedlo k úspešnému vytiahnutiu postihnutého na povrch a vo všetkých prípadoch, keď sa použil riadený vztlak (CBL), výsledok bol úspešné zotavenie.

Tam, kde po CBL nasledovala aplikácia KPR, každá tretia resuscitácia bola úspešná. Ak sa KPR použila bez kyslíka, 28 % obetí nadobudlo vedomie a pri použití kyslíka sa to zvýšilo na 30 %. V deviatich z 30 prípadov resuscitácie pomocou defibrilátora sa zranený prebral z bezvedomia.

„Výsledok tejto analýzy je odrazom vynikajúcich školiacich programov poskytovaných vynikajúcimi inštruktormi potápania, ktorí zase zabezpečujú, že potápači sú dobre vyškolení v záchranných technikách,“ hovorí BSAC.

Správu zostavil poradca pre incidenty BSAC Jim Watson a dátový analytik Ben Peddie. Všetci potápači, či už z BSAC alebo akejkoľvek inej výcvikovej agentúry, ktorí sú zapojení alebo svedkami incidentu v Spojenom kráľovstve alebo v zámorí, sú požiadaní, aby to dôverne nahlásili pre budúce správy, pomocou online formulára.

Môžete stiahnuť a prečítať celú správu resp pozrite si videoreportáž kľúčových zistení z potápačskej konferencie BSAC na YouTube. Na stiahnutie sú k dispozícii aj správy z minulých rokov.

