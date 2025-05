Potápači reagujú, keďže sa zdá, že NHS je pripravená znížiť krytie DCI

at

at 9: 55 am

Zdá sa, že počet centier urgentnej hyperbarickej liečby v Anglicku sa túto jeseň zníži z ôsmich na iba tri, čo vyvoláva obavy o bezpečnosť potápačov a urgentnú lekársku starostlivosť.

„Pre všetkých rekreačných potápačov v severnej polovici Spojeného kráľovstva by to mohlo byť kritické,“ uviedla Britská skupina pre bezpečnosť potápania (BDSG) po oznámení, že od októbra budú k dispozícii na liečbu potápačov iba tri jednotky poverené NHS England, pokiaľ sa dovtedy neurobia alternatívne opatrenia.

Skupine, ktorá vznikla v roku 2002 s cieľom spojiť orgány športového potápania v otázkach bezpečnosti, predsedá RNLI a zahŕňa Agentúru pre námornú a pobrežnú stráž, Výkonného riaditeľa pre zdravie a bezpečnosť a potápačov.výcvik agentúr.

Na žiadosť o komentár to povedal zástupca NHS England Divernet že BDSG si „narušila pravidlá“ a že pôvodný plán ponechať šesť hyperbarických jednotiek pre Anglicko zostal v platnosti. Toto tvrdenie však bližšie nerozviedla a dokumentácia k súťaži zverejnené vládou by zrejme podporovali postoj BDSG.

„NHS England potvrdila, že po nedávnom procese verejného obstarávania boli udelené zmluvy na služby hyperbarickej kyslíkovej terapie (HBOT) pre tri zo šiestich plánovaných regionálnych centier (východné Anglicko, Londýn a juhovýchod a juhozápad). V súčasnosti neboli udelené žiadne zmluvy pre regióny severovýchod, severozápad ani stredozápad,“ uviedla BDSG.

„Toto rozhodnutie sa týka štyroch existujúcich hyperbarických komôr – LHM Healthcare (Whipps Cross), Midlands Diving Chamber (Rugby), North England Medical Hyperbaric (Hull) a Hyperbaric Treatment &…“ Vzdelávanie Služby (Wirral) – ktoré, pokiaľ nebudú prijaté alternatívne opatrenia, už nebudú od 1. októbra 2025 podliehať zmluve s NHS.“

„Toto rozhodnutie nechá potápačov v Midlands a severnom Anglicku bez včasného prístupu k životne dôležitým rekompresným zariadeniam financovaným NHS – ktoré sú kľúčovou súčasťou urgentnej liečby dekompresnej choroby.“

„Tento krok vyvoláva vážne obavy týkajúce sa nerovnosti v liečbe a regionálnej diskriminácie. Zatiaľ čo zariadenia na juhu zostávajú dostupné, potápači v stredopoliach a na severe budú mať obmedzený prístup, čo výrazne ohrozí bezpečnosť potápania a možnosti reakcie na núdzové situácie vo veľkých geografických oblastiach.“

Konzultácia s NHS

Minulý september NHS England spustila konzultáciu o navrhovanom čiastočnom stiahnutí financovania, hoci v tom čase navrhovalo zatvorenie maximálne dvoch rekompresných komôr.

Uviedla, že uvedenie do prevádzky služieb HBOT ju ročne stálo 8.2 milióna libier a že jednotky ošetrili približne 150 – 200 prípadov DCI a 10 prípadov plynovej embólie ročne. Jednotky sa používali aj na liečbu prípadov, ktoré sa netýkali potápania, ako napríklad otrava oxidom uhoľnatým, popáleniny a iné zranenia .

NHS England tvrdila, že aj po zrušení financovania dvoch jednotiek sa potápač s podozrením na DCI kdekoľvek v Anglicku stále bude môcť dostať k hrncu po ceste do štyroch hodín od nástupu príznakov.

Hore a dole: Pôvodný návrh by znížil počet anglických komôr z ôsmich na šesť (každá zobrazená v kruhu s polomerom 150 míľ). V súčasnosti boli opäť uvedené do prevádzky iba tri, na juhu a východe (uvedené polohy sú len orientačné).

(NHS Anglicko)

Taktiež sa v ňom uvádzalo, že niektoré z existujúcich zariadení liečili relatívne nízky počet pacientov, čo sťažovalo personálu udržiavanie praxe, a že nie všetky boli vybavené na liečbu kriticky chorých pacientov.

Tri pobrežné jednotky na juhu a východe Anglicka, ktoré boli znovu uvedené do prevádzky, sú DDRC Plymouth, hyperbarická medicínska jednotka v Chichesteri a hyperbarická jednotka LHM Healthcare East Of England v Great Yarmouth. Klinika potápačov Poole už bol zatvorený koncom januára tohto roku.

„Nejde len o geografiu – ide o spravodlivosť, bezpečnosť a prežitie,“ uviedol BSDG. „Núdzové situácie pri potápaní nemôžu čakať a odstránenie prístupu dlhodobo neušetrí peniaze. Len to presúva náklady na straty na životoch, predĺženie liečby a choroby. Zbytočne to tiež zaťaží záchranné zložky.“

Skupina poukazuje na to, že potápač, ktorý na severovýchode čelil plnej komore v Great Yarmouth, by možno musel cestovať dĺžka Anglicka do DDRC na liečbu. Komoru v Chichesteri tiež obsluhuje zdravotnícky personál Kráľovského námorníctva, ktorý musí uprednostňovať pacientov z námorníctva – teraz sa však zrejme očakáva, že bude pokrývať aj pacientov NHS z celej oblasti Londýna.

V Škótsku sú iba dve hyperbarické jednotky NHS National Services, obe na severe – v Aberdeen Royal Infirmary a na Orknejských ostrovoch. Centrum pre potápanie a hyperbarickú medicínu v západnom Škótsku neďaleko Obanu bolo v apríli minulého roka NHS Grampian odobraté financovanie.

Rozšírené služby

„Zníženie počtu prevádzkovaných hyperbarických komôr o viac ako 60 % a obmedzenie pokrytia iba na východ a juh krajiny vystavuje potápačov, ktorí sa ocitnú v ťažkostiach v regióne Midlands a na severe, výrazne väčšiemu riziku pre ich zdravie a núti ich...“ cestovať oveľa ďalej a dlhšie, aby sa dosiahla primeraná lekárska starostlivosť, a zbytočne sa zaťažuje už aj tak preťažená záchranná služba,“ poznamenal riaditeľ Stoney Cove Matt King.

Hyperbarická komora

Jen Tibbsová, manažérka hyperbarickej jednotky vo Wirrale, ktorá pôsobí v severozápadnej časti krajiny, ale teraz čelí zatvoreniu, povedala, že táto správa bola „veľkým šokom“.

„Toto zariadenie poskytujeme už takmer 30 rokov a môžem vás uistiť, že s tým budeme bojovať až do konca,“ uviedla. „Akákoľvek podpora bude veľmi ocenená. Uisťujeme vás, že sme stále k dispozícii pre akékoľvek potápačské núdzové situácie alebo rady 24 hodín denne, 7 dní v týždni až do 30. septembra 2025, ale dúfam, že toto rozhodnutie zvrátime.“

Britský podmorský klub to oznámil. Divernet že je „hlboko znepokojená“ situáciou. „60 % zníženie počtu zariadení HBOT len za 12 mesiacov ohrozuje nielen zdravie jednotlivcov, ale aj spravodlivý prístup k liečebným službám v celej krajine,“ povedal vedúci oddelenia potápania a výcvik Sophie Heptonstallová.

„Ako národný riadiaci orgán pre potápanie a šnorchlovanie v Spojenom kráľovstve je pre nás bezpečnosť potápačov prvoradá. Hroziaci výrazný pokles poskytovania hyperbarickej oxygenoterapie (HBOT) financovanej NHS v Anglicku je pre britský potápačský priemysel neprijateľný.“

„BSAC bude úzko spolupracovať s BDSG a všetkými ostatnými zástupcami potápačského priemyslu a kľúčovými zainteresovanými stranami, aby lobovala u vlády za obnovenie hyperbarickej oxygenoterapie (HBOT) v troch problémových oblastiach – v Midlands, severozápade a severovýchode.“

„Pobrežná stráž Jej Veličenstva bude naďalej spolupracovať so zdravotníckymi partnermi, aby zabezpečila bezpečný prevoz ľudí do príslušnej ďalšej lekárskej starostlivosti,“ povedal hovorca MCA. Divernet.

„Toto rozhodnutie poukazuje na rastúcu nerovnosť v poskytovaní služieb NHS a bolo znepokojené zástancami bezpečnosti potápania, záchranármi a širšou potápačskou komunitou,“ uvádza sa v správe. BDSG„Zainteresované strany vrátane ponoru výcvik Agentúry dnes naliehajú na NHS England, aby tento krok prehodnotila a zapojila sa do spolupráce s potápačskými a lekárskymi komunitami s cieľom vytvoriť spravodlivejší model starostlivosti.“

Skupina uviedla, že plánuje spustiť kampaň na zvýšenie povedomia a podať petíciu v nádeji, že rozhodnutie zvráti. Potápačov tiež žiadajú, aby túto záležitosť nastolili u svojich poslancov.

Aj na Divernete: Zvýši o 25 % menej anglických hrncov služby pre potápačov?, Poole's Diver Clinic čoskoro zatvorí dvere, Denníky komory: Kľúčové poznatky zo sympózia BDSG a Defence Diving – aktualizácie o uznávaní DCI a bezpečnosti, Zostaňte v bezpečí počas potápačských výletov: Tipy a novinky od potápačskej komory Midlands