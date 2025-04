Potápač nezvestný po stretnutí so žralokom v Med

Samec kopijníka zmizol v Stredozemnom mori pri meste Hadera na severe Izraela po včerajšom večernom stretnutí (21. apríla), na ktorom sa objavilo podozrenie, že ide o žraloka tmavého.

"Policajti z policajnej stanice Hadera a námorná jednotka boli vyslaní k rieke Hadera na základe hlásenia jednotlivcov, ktorí tvrdili, že videli žraloka útočiaceho na potápača vo vode," uviedla polícia, hoci v čase príchodu záchrannej služby nebolo po potápači ani stopy.

Mestská plážová hliadka prehľadala oblasť na vodnom skútri a zastavila vstup ďalších ľudí do mora. Pátranie po potápači zo strany námorných a policajných dôstojníkov a potápačskej záchrannej jednotky pokračovalo až do zotmenia a bolo obnovené dnes za prvého svetla.

Položky vybavenia sa údajne našli neďaleko pláže Olga a časť tela bola odoslaná na forenznú lekársku analýzu.

Zlomená cesta domov

Nezvestným potápačom bol údajne 40-ročný muž, otec štyroch detí žijúci v Petah Tikva viac ako 60 km južnejšie. Jeho vozidlo a veci boli nájdené na pláži a predpokladá sa, že si prerušil cestu domov z práce, aby šiel loviť podmorský rybolov, či už potápanie alebo potápanie, blízko ústia rieky.

Bathers v blízkosti ústia rieky Hadera (Izrael Preker)

O dva dni skôr dve samice žralokov tmavých (Carcharhinus obscurus) boli hlásené do 50 metrov od pláže južnejšie v Beit Yanai, čo spôsobilo paniku medzi kúpajúcimi sa.

Video footage of their appearance was soon circulating on-line, with lifeguards’ instructions to swimmers to leave the water seemingly being ignored by people trying to get a close-up view of the sharks. Footage of the Hadera incident taken from the beach has also been posted on-line.

Žraloky tmavé sa vo všeobecnosti nepovažujú za nebezpečné a zriedkavo interagujú s ľuďmi. Pláže medzi Haderou a Netanyou sú však pre používateľov vody až do odvolania uzavreté.

Kreslené každú zimu

V roku 2018 Daniel Brinckmann napísal ďalej Divernet o veľké množstvo requiem žralokov ktoré sa každú zimu zhromažďujú neďaleko Hadery, priťahované vodami s teplotou 25 °C bežne vypúšťanými z elektrárne Orot Rabin.

Opísal svoje ponory v tejto oblasti a pokusy odfotografovať tmavé žraloky, ktoré môžu dorásť až do dĺžky 4 m a vážiť 350 kg, ako aj ohrozené žraloky pieskové (Carcharhinus plumbeus) do určitej miery vytlačili.

Brinckmann ich nazval špičkovými predátormi, ktorí si zaslúžia „rešpekt, ochranu a výskum“, najmä preto, že stav ochrany tohto druhu bol opísaný ako „nedostatok údajov“. Žraloky, najmä samice, zvyčajne priletia začiatkom decembra a odlietajú koncom marca.

Elektráreň Orot Rabin, ktorá ohrieva more a každú zimu priťahuje žraloky (Ilanluz)

Tento fenomén posilnil Haderu ako turistické mesto a víkendovú atrakciu, ale vzhľadom na niekedy náročné podmienky na potápanie pri zlej viditeľnosti Brinckmann odporučil, aby o potápaní uvažovali iba „ekologicky uvedomelí potápači, ktorí už videli žraloky a zároveň si ich vážia a rešpektujú ich“.

Ak sa potvrdí, že strata potápača bola výsledkom stretnutia so žralokom, išlo by o prvú smrteľnú nehodu a iba štvrtý dokumentovaný incident spôsobujúci zranenie v izraelských vodách za posledných 80 rokov.

Aj na Divernete: PRESTAŇTE JAZDIŤ NA ŽRALOCH, HLÁSI POtápačom ÚRAD, ŽRALOKY SA ZOSTAVUJÚ V MED