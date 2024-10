Potápač zomrel v Mexiku na sólo sonde cenote

Minulý týždeň sa na mexickom polostrove Yucatán začala pátracia a záchranná operácia, keď sa na jednom z nich stratil samostatný jaskynný potápač. cenotes, Dzonbakal.

Potápača našli mŕtveho s dvoma prázdnymi plynovými nádržami v hĺbke 25-28 m takmer presne dva dni po vstupe do cenote6. októbra, podľa správ miestnej tlače, ktorá ho opísala ako uväzneného v dutine. Zdá sa, že tretí tank chýba.

Argentínsky potápač Roberto Omar Alejandro Gandini Buix (51) bol údajne profesionálnym potápačom, ktorý pracoval pri pobreží Yucatánu a mal skúsenosti ako jaskynný potápač.

Jeho ponor sa začal okolo 11:4 dňa 50. októbra na mieste v San Antonio Mulix, Umán, XNUMX km južne od mesta Merida. The cenote, ktorá má vstupné jazierko s rozmermi 25 x 15 cm prístupné po rebríku, siaha do maximálnej hĺbky cca 30 m. Gandini Buix povedal príbuzným, že sa ohlási do 2:XNUMX.

Potápačovi členovia rodiny povedali, že sa má normálne potápať so svojimi deťmi, ale pri tejto príležitosti sa rozhodol preskúmať neznámu časť systému a urobiť tak sám.

Keď sa nevynoril do troch hodín, ktoré mu pridelil, príbuzní zavolali políciu San Antonio Mulix a jej dôstojníci vykonali prvé pátranie.

Nasledoval ich záchranný tím pozostávajúci z približne 20 potápačov z Yucatánskej asociácie športových technických potápačov a hasičského zboru, ktorý uzavrel cenote počas pátrania.

Telo Gandini Buiz bolo extrahované a a posmrtne vyšetrenie vykonávala štátna polícia a súdno-lekárska služba (SEMEFO) ako vyšetrovanie usmrtenia.

