Majiteľ potápačského obchodu o tom, prečo zomrel syn + 2. smrť v Ontáriu

Kanadský inštruktor potápania, ktorý zomrel v jazere Ontario začiatkom tohto mesiaca, bol menovaný ako 47-ročný Chris Haslip – a jeho otec vysvetľoval, čo považuje za pravdepodobnú príčinu smrti svojho syna.

smrteľný incident popoludní 13. apríla bolo hlásené o Divernet. Haslip a starší kamarát sa potápali na mieste, ktoré často navštevovali, na vraku člnu blízko miesta, kde sa jazero stretáva s riekou St Lawrence.

Obaja potápači sa vynorili asi 15 metrov od brehu, ale Haslip skĺzol späť pod vodu. Kamaráta vyzdvihli záchranári do člna a s ľahkými zraneniami ho previezli do nemocnice, ale Haslipovo telo našli až nasledujúce ráno.

Chris Haslip a jeho otec Daniel sa spolu naučili potápať v roku 1996 ao deväť rokov neskôr si neďaleko mesta Kingston otvorili potápačský obchod Explorer Diving.

Daniel teraz povedal miestnym novinám Kingston Whig – štandard že jeho syn bol diabetik 1. typu.

"To je to, čo si myslím, že sa mu to podarilo," povedal papier. "Verím, že mal pod vodou nízky cukor. Chlapík, ktorý sa s ním potápal, ktorý je tiež potápačským majstrom, veľmi skúsený, tiež môj vojenský kamarát zo starých čias, skúšal všetko možné, aby ho zachránil, ale zo stresu z toho všetkého dostal infarkt."

Daniel opísal úsilie, ktoré vyvinul kamarát jeho syna, ako hrdinské, „ale keď sa dostanete na koniec tohto radu, niekto hore vás chce – nezáleží na tom, čo chceme my tu dole.“

Chris Haslip

Otec a syn pokročili, aby získali inštruktora SDI, ako aj technickú kvalifikáciu a cestovali spolu do rôznych krajín, aby sa potápali, ale pre Chrisa, nadšeného vrakového potápača, zostalo jazero Ontario jeho obľúbeným miestom, kde sa do hodiny jazdy od Kingstonu nachádzalo asi 200 vrakov.

Chris v dôsledku choroby prišiel o ľavú nohu a nosil protetiku, hoci jeho otec povedal, že to nijako neobmedzilo jeho schopnosť potápať sa, ani to nepomohlo iným.

"Nikdy sa nenechal zabrzdiť svojimi chorobami, skúšal to a bol v tom tiež dobrý. Myslím si, že s potápaním bol šťastný. Bola to jeho vášeň - a je to pre nás ťažké."

Ďalšia smrť v Ontáriu

Medzitým ďalší potápač z Ontária, nemenovaný 61-ročný muž, zomrel iba 10 dní po Haslipovi. Incident sa odohral večer 23. apríla v mieste ponoru ďalej na východ pozdĺž rieky St Lawrence smerom k mestu Cornwall.

Polícia približne o 7.45:XNUMX odpovedala na správu, že len traja zo skupiny štyroch potápačov sa vynorili z ponoru na plavebnej komore, ktorá je súčasťou systému ponorených kanálov na západnom konci ostrova Macdonell.

Telo potápača vylovila asi o 11.30 h nasledujúceho dňa podmorská pátracia a záchranná jednotka provinčnej polície Ontario, ktorá incident vyšetruje.

