Potápačský čln stratil energiu, keď boli potápači na dne

at

at 8: 47 am

Posádky záchranných člnov reagovali na volanie o pomoc z potápačského člna po tom, čo v ňom vypadla elektrina, zatiaľ čo štyria potápači boli stále pod vodou. K incidentu došlo pri pobreží Západného Sussexu včera popoludní (18. mája).

Bez prúdu sa plavidlo unášalo na východ na vlne odlivu a traja členovia posádky sa obávali, že potápači ho nebudú môcť nájsť ani sa k nemu dostať, keď sa vynoria. Obloha bola jasná a v tom čase fúkal mierny južný vánok.

Pobrežná stráž zachytila ​​hlásenie z lode, ktorá ležala asi tri kilometre južne od dediny Middleton-on-Sea, a upozornila RNLI. Dobrovoľnícke posádky zo záchranných staníc v Littlehamptone a Selsey sa vydali na cestu a rýchlo sa vydali na miesto.

Dvoch potápačov našli a za prítomnosti Selsey RNLI previezli späť do ich potápačského člna, zatiaľ čo ďalších dvoch vyzdvihol pobrežný záchranný čln spoločnosti Littlehampton. Renee ShermanováŽiaden z potápačov nebol zranený a Renee Shermanová podarilo sa mu odtiahnuť potápačský čln späť do prístavu Littlehampton.

Porucha zariadenia

„Keď sú naše posádky na brehu a záchranných člnoch poverené núdzovým volaním, sú si obzvlášť vedomé dôležitosti svojich úloh, najmä v prípadoch, keď je známe, že vo vode sa nachádzajú osoby,“ povedal Littlehampton Manažér prevádzky záchranných člnov RNLI Nick White.

„Bez ohľadu na to, ako dobre je plavidlo pripravené, pobyt na mori v exponovanom prostredí môže viesť k poruche vybavenia a my sme radi, že sme mohli zohrať kľúčovú úlohu pri bezpečnom návrate potápačov a ich podporného tímu do prístavu.“

RNLI Prevádzkuje 238 staníc záchranných člnov v Spojenom kráľovstve a Írsku a na udržanie svojej záchrannej služby sa spolieha na dobrovoľné dary a dedičstvo. Spoločnosť bola založená v roku 1824 a jej posádky záchranných člnov a plavčíci zachránili viac ako 146,000 XNUMX životov.

Aj na Divernete: RNLI 200: Záchranári chvíľku, Koľko potápačov zachránil 200-ročný RNLI?, Potápači reagujú, keďže sa zdá, že NHS je pripravená znížiť krytie DCI