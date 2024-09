Odpojená hadica spôsobila smrť potápača Scapa

Koroner dospel k záveru, že aj keď smrť potápača v Scapa Flow bola náhodná, dalo sa jej predísť, keby sa pred vstupom do vody vykonali príslušné kontroly vybavenia.

V lete 2021 Divernet Hlásil, že telo nemenovaného potápača bol nájdený deň po jeho zmiznutí 27. júna po veľkom pátraní sústredenom okolo Orknejských ostrovov Barrel of Butter a Cava.

O viac ako tri roky neskôr sa skončilo vyšetrovanie smrti 57-ročného Davida Pleacea z Chellastonu v Derbyshire.

Pleace skúmal vrak lode Brummer light cruiser as part of a dive-group on what was described as a week-long “bucket-list” dovolenka, V závislosti na Denný záznam, ktorá sa týkala konania na t Koronerov súd v Derby včera (26. septembra).

Kolegovia-potápači hlásili, že zmizli pri jeho druhom ponore dňa. Pleaceho telo nakoniec našiel miestny potápač tvárou dolu asi 20 metrov od vraku, ktorý leží v maximálnej hĺbke 36 metrov.

Ostrov Cava, Scapa Flow (Colin Park)

Menej tímových kontrol

Assistant coroner Sophie Lomas was told that no mechanical defects had been found on the diving equipment Pleace had been using, but that the krídlo inflator hose had been disconnected when he entered the water.

The diver’s experience level was not defined, but he was described as having undertaken “several scuba-diving výcvik courses”.

"Skutočnosť je taká, že pretože hadica nebola pripojená, od chvíle, keď David bohužiaľ vstúpil do vody, bol výsledok stanovený." povedal Lomas a dodal, že zatiaľ čo nebolo jasné, aké osobné kontroly potápač vykonal, skúsení potápači mali tendenciu robiť menej tímových kontrol.

"Nedokázal ovládať svoj vztlak a rýchlo klesol," povedala. "Je nepravdepodobné, že by členovia jeho tímu boli schopní urobiť čokoľvek v obmedzenom čase.

"Rád by som zdôraznil celej potápačskej komunite, že tieto kontroly sú veľmi dôležité a že vykonávanie osobných a telesných kontrol bez ohľadu na úroveň vašej odbornosti môže mať významný vplyv na to, čo bude nasledovať."

The coroner decided not to complete a “Prevention of Future Deaths” report, however, because she said that what happened had been “attitudinal“ rather than representing “a gap in výcvik or knowledge, or something the organisations are not doing properly“.

