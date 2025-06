Štrnásťročného chlapca pri zranení vrtule potápačského člna sa dostavil spor o náhradu škody

Potápačská lekcia Discover Scuba Diving, počas ktorej utrpel 14-ročný chlapec zranenia spôsobené lodnou vrtuľou, pohádala najväčšieho indonézskeho potápačského prevádzkovateľa s rodičmi chlapca.

K incidentu došlo 23. mája, keď potápačské stredisko Blue Marlin Dive Gili Trawangan, 5* potápačský rezort PADI pri severozápadnom pobreží Lomboku, vzalo indického dovolenkára Aaryana Pathaniu, aby si vyskúšal potápanie na mieste s názvom Turtle Heaven.

Podľa spoločnosti Blue Marlin Dive bol tínedžer neustále pod priamym dohľadom svojho inštruktora.

„Počas zmeny polohy na hladine a napriek okamžitému úsiliu inštruktora o nasmerovanie a odtiahnutie Aaryana z plavidla, prevládajúce podmienky na hladine prispeli k tomu, že sa Aaryan náhodne dostal do kontaktu s loďou,“ vysvetlila právna zástupkyňa rezortu Satiya Wirawan v korešpondencii s rodinou Pathania.

Tento kontakt mal za následok tržné rany na Aaryanovej dolnej časti nohy a odreniny na oboch chodidlách, zranenia, ktoré neskôr spoločnosť Blue Marlin Dive opísala ako ľahké.

Po vykonaní interného vyšetrovania potápačské stredisko popiera obvinenia z prevádzkovej nedbanlivosti a porušenia platných bezpečnostných noriem, ktoré vzniesol Aaryanov otec. Manish Pathania hovorí, že svedkovia si boli vedomí bežiaceho motora potápačského člna, keď boli potápači vo vode, a že vodič bol preto nedbanlivý.

„Je bežnou praxou nechať motor lode na chvíľu bežať, aby nenarazila na útes,“ hovorí Wirawan. „Po vypnutí motora sa vrtuľa chvíľu otáča, kým sa úplne nezastaví.“

„Povrchová povaha rezných rán jasne dokazuje, že motor a vrtuľa v čase incidentu neboli v chode. Ak by boli, zranenia by boli oveľa horšie.“

Prvá pomoc bola poskytnutá na mieste a potom bol Aaryan prevezený do zdravotníckeho zariadenia na Lomboku, kde mu rany vyčistili a zašili. Keď im bola ponúknutá možnosť, aby ho previezli do „nemocnice medzinárodného štandardu“, Wirawan hovorí, že rodina uprednostnila neďalekú kliniku, aby sa mohli vrátiť do Gili Trawangan s čo najmenším narušením svojich cestovných plánov.

Spoločnosť Blue Marlin Dive preplatila všetky liečebné a cestovné náklady a vedľajšie výdavky až do odchodu rodiny a jej ponuka na prenocovanie na Gili Trawangan, aby sa Aaryanove zranenia mohli stabilizovať, bola odmietnutá.

Keď rodina požiadala o upgrade do biznis triedy na spiatočnom lete do Indie pre všetkých troch členov, pretože Aaryan potreboval viac miesta na nohy, spoločnosť Blue Marine súhlasila, že uhradí náklady na dva z týchto upgradov.

Povinnosť starostlivosti

Rodina Pathania tvrdí, že spoločnosť Blue Marlin Dive mala počas oficiálneho zážitku PADI povinnosť starostlivosti o maloletú osobu pod jej dohľadom a že v následných jednaniach neprejavila empatiu a snažila sa vyhnúť zodpovednosti.

Teraz požadujú odškodnenie vo výške 3 miliónov indických rupií (približne 25,500 XNUMX libier) na pokrytie nákladov na lekársku a psychologickú liečbu, stratu času v škole a „bolesť, utrpenie a stres spôsobený Aaryanovi a našej rodine“.

Manish Pathania tvrdí, že jeho syn potreboval viac stehov, než personál potápačského centra predpokladal, dočasne sa u neho vyvinuli bolesti krížov, pretrvával úzkosť vo vode a v dôsledku psychickej tiesne vymeškal vyučovanie.

Spoločnosť Blue Marlin Dive namieta, že v rámci okamžitej reakcie na incident už vyplatila takmer 96 miliónov indonézskych rupií (približne 4,300 XNUMX libier) na základe dobrej vôle a bez priznania zodpovednosti a že to predstavuje konečné vyrovnanie.

Rodina v tom čase nenahlásila žiadnu poistnú udalosť v súvislosti s cestovným poistením a spoločnosť Blue Marlin navrhuje, aby akékoľvek ďalšie poistné udalosti boli podané prostredníctvom ich poskytovateľa cestovného alebo zdravotného poistenia.

„Zahalený pokus“

Wirawan opisuje požiadavky Pathaniaovcov ako „zahalený pokus o vydieranie“ a hovorí, že rodina odmieta akceptovať, že Aaryanove zranenia boli obmedzené na päť „povrchových tržných rán“ a že sa očakávalo, že sa dobre zotaví.

Potápanie s modrým marlínom bola založená v roku 1990 na Gili Trawangan britským inštruktorom potápania a technickým potápačom Simonom Liddiardom, ktorý so svojou manželkou Jane vlastní Blue Marlin Dive UK.

Spoločnosť teraz tvrdí, že je najväčším prevádzkovateľom potápačských služieb v Indonézii s pobočkami nielen na Gili Trawangan, ale aj na Gili Meno, Gili Air, Komodo, Senggigi Lombok a Kuta Lombok. Prevádzka prevádzkuje 12 denných lodí a dve safari.

